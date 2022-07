Vissers protesteren ook tegen stikstofbeleid, ‘de onzekerheid maakt ons het kwaadst’

Een schoolklas, een vriendengroep en enkele tientallen vakantiegangers zitten maandagochtend vast bij de terminal van veerdienst Wagenborgen. De boot kan niet uitvaren omdat een rij kotters de monding van de haven afsluit. Ook de aanlegsteiger van de veerboot wordt in de ochtend door een paar vissersboten geblokkeerd. Om hun actie kracht bij te zetten houden de vissers ook de brug bij de haven open.

“Ja meneer, wij zijn óók verantwoordelijk voor die open brug. We voeren actie omdat ook de vissers in de problemen komen door dit stikstofbeleid”, legt visser Johan Rispens uit Zoutkamp uit aan een wachtende automobilist. “Maar we houden er zo weer mee op hoor,” voegt hij er geruststellend aan toe.

Onzekerheid

Rispens, eigenaar van garnalenkotter ZK18, vist al 34 jaar. Hij is nog nooit zo onzeker geweest over zijn toekomst als nu. “We weten niet hoe de stikstofregels voor ons gaan uitpakken. Moet je 50.000 euro investeren in een katalysator om onder de uitstootnorm te blijven, of krijg je dan later te maken met wéér nieuwe regels? En dat is nog maar één voorbeeld. We willen best wat doen voor het milieu, maar het is die onzekerheid die ons het kwaadst maakt. Ik snap de boosheid van de boeren heel goed.”

Dat de havenblokkade samenvalt met een actiedag van de boeren is niet toevallig, zegt Rispens. “Het broeide bij ons al langer, maar de boerenactie bracht wat in beweging.”

Jammer voor de kinderen

Toch drijven de vissers hun protest maandag niet op de spits. Ze overleggen vriendelijk met de politie, om 10 uur zakt de brug weer en daarna heffen de garnalenkotters hun blokkade op. Even later krijgen reizigers te horen dat de veerdienst om half een wordt hervat.

“Toch jammer voor de kinderen,” zegt een moeder die haar dochter komt uitzwaaien. “Ze hadden zich heel erg op het schoolreisje verheugd. Dit scheelt weer een halve dag.” Een andere reiziger heeft sympathie voor de acties van vissers en boeren, maar ‘je moet er als burger geen last van hebben’.

Daar is vissersvrouw Hillegonda Dijkman uit Harlingen het niet mee eens. “De blokkade had van mij best wat langer mogen duren. Mensen moeten het maar eens voelen. Ze zijn straks allemaal het slachtoffer van Den Haag. Mijn zoon krijgt op school te horen dat we allemaal doodgaan als we die klimaatmaatregelen niet uitvoeren. Dat kan toch niet?”

De schoolklas lijkt niet onder de actie te lijden. Terwijl op de achtergrond een rijdende noodklok van de vissers voor afleiding zorgt, spelen de jongens een potje voetbal. De meisjes klitten samen. Straks komt de boot en begint de schoolreis pas echt.

Voor de vissers is het hiermee niet klaar, waarschuwt Rispens. “Ik kreeg net een appje van landbouwminister Henk Staghouwer dat hij er helaas niet bij kon zijn. Maar wij willen wel graag snel met hem om tafel.”

