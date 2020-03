Visitestop verpleeghuis duwt oudere in isolement

Ruim honderdduizend bewoners van verpleeghuizen mogen geen bezoek meer ontvangen, ook niet van hun partner of kinderen. De verpleeghuizen gaan op slot voor bezoekers, een besluit dat volgens het kabinet “niet licht is genomen”.

In de vierde week sinds de eerste coronabesmetting in Nederland, is dit een van de meest ingrijpende maatregelen die het kabinet heeft genomen. Vooral families met een demente oudere in een verpleeghuis wacht een periode van onzekerheid.

Aanleiding is dat er in verpleeghuizen in Brabant en Limburg veel nieuwe besmettingen zijn. Ouderen lopen het hoogste risico te overlijden aan de ziekte. De Nederlandse strategie is erop gericht het virus zo lang mogelijk uit de buurt te houden van 80-plussers met een kwetsbare gezondheid.

De enige uitzondering om op bezoek te komen, is als een familielid op sterven ligt. “Zodat zij afscheid kunnen nemen”, aldus minister Hugo de Jonge van volksgezondheid. Hij is sinds donderdag verantwoordelijk voor de bestrijding van corona, omdat minister Bruno Bruins door oververmoeidheid zijn taken heeft moeten neerleggen. Die wilde dat er per direct een vervanger kwam.

Alternatieven

In het hele land gaan de verpleeg­huizen dicht, ook in het noorden, waar het virus relatief nog minder rondwaart. Er is samen met de koepelorganisatie van verpleeghuizen Actiz nog gekeken naar alternatieven. Veel verpleeghuizen zijn vrijwillig begonnen met bezoek te weren of te beperken tot één bezoeker per dag. Dat blijkt in de praktijk moeilijk te handhaven. Personeel moet de bezoekers opvangen, wat nieuwe gaten slaat in de bezetting.

De verpleeghuizen hebben daarom zelf aan het kabinet gevraagd om één duidelijke regel, en vragen begrip voor de impact op familie, naasten en bewoners. Ook dagbehandeling komt stil te liggen, wat in de praktijk betekent dat veel ouderen met dementie thuis opgevangen moeten worden.

Minister De Jonge spreekt over verstrekkende maatregelen “met verdrietige gevolgen, juist omdat deze ouderen zich vaak al alleen voelen”. Ook hij hoopt op begrip. “We moeten de mensen die ons lief zijn beschermen. Dat doen we door ons gezonde verstand te gebruiken, en de maatregelen met een warm hart uit te voeren.” Hij hoopt dat familie op andere manieren contact kan houden, door beeldbellen, telefoneren of andere creatieve oplossingen. Veel verpleeghuizen hebben iPads waarop bewoners kunnen beeldbellen, waar personeel bij helpt.

Pas in de zomer

Hoewel de maatregel geldt tot 6 april, is er grote kans dat de sociale afzondering voor verpleeg­huisbewoners veel langer gaat duren. Het RIVM houdt rekening met een scenario waarin mogelijk pas in de zomer de uitbraak tot bedaren komt, hoewel veel nog onzeker is. Mogelijk kunnen de bezoekuren pas dan weer beginnen. Het RIVM adviseert al langer om bezoek aan kwetsbare personen, vaak ouderen, zo veel mogelijk te beperken.

Ook thuiswonende 80-plussers met een slechte gezondheid zijn door het RIVM gewaarschuwd dat bezoek ontvangen riskant is. Premier Rutte heeft deze week, via het Jeugdjournaal, alle kleinkinderen in Nederland gevraagd niet meer op bezoek te gaan bij hun grootouders. Ook al zijn de kinderen niet verkouden, het is beter weg te blijven.

Rutte vindt het aangrijpend. “Kun je nagaan wat dat betekent, geen bezoek? We weten niet hoe lang het duurt. Aan de ene kant is er de angst voor de besmetting en tegelijkertijd heeft dit enorme impact op oudere mensen. Hoeveel jaar hebben ze nog te leven? In die tijd willen ze graag hun kinderen en kleinkinderen zien. Om dan te moeten zeggen: het is echt in jullie belang om dat te beperken.”

