Vindicat-studenten zijn terug uit Noord-Italië: ‘Volgens de adviezen hoefden we niet terug’

Een groepje meiden met gebruinde gezichten en capuchons over hun hoofden stapt uit een bus. Ze lopen gejaagd rond. “Mensen, doe even rustig”, zegt er een naar de camera’s. Ze sleept haar koffer achter zich aan en loopt de andere kant op. “Waar kunnen we naartoe waar geen camera’s zijn?” roept ze vragend naar een van haar vriendinnen.

Sinds hun vertrek naar het Noord-Italiaanse Sestrière vorige week vrijdag lag de skireis van de Vindicaters, zoals de leden van de Groningse studentenvereniging Vindicat ook wel worden genoemd, onder een vergrootglas. Nog voordat de groep uit Nederland vertrok, waren verschillende corona-meldingen in Noord-Italië bekend. Vindicat overlegde met experts, maar besloot alsnog te gaan. De skivakantie was een van de hoogtepunten van het 41ste lustrumjaar, dat de vereniging dit jaar met verschillende activiteiten groots viert.

Gewoon blijven skiën en feesten

Dinsdag scherpte het ministerie van buitenlandse zaken het reisadvies voor heel Noord-Italië aan. Reizen naar Noord-Italië wordt alleen aangeraden als dat noodzakelijk is. De ogen waren vanaf dat moment op de groep studenten gericht. Moesten ze eerder terug of konden ze gewoon door blijven skiën en feesten?

De reacties op de reis waren op sociale media niet mals. De PVV stelde Tweede Kamervragen en riep de minister maandag op maatregelen te nemen bij terugkomst om ‘de Groningse universitaire gemeenschap te vrijwaren van besmettingen’. De GGD Groningen zette een belteam op om de honderden telefoontjes van bezorgde inwoners op te vangen. Die gaan vooral over eigen klachten en mogelijk verband met het nieuwe coronavirus.

Vindicat zelf zag geen reden om eerder terug te gaan. De Italiaanse plaats lag immers honderden kilometers van het corona-epicentrum af, zo liet rector van Vindicat Floris Hamann aan verschillende media weten. De hele week was er contact met de GGD en met burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Elke dag belden de studenten met een arts. Ook werd een brief met daarin tips en adviezen onder alle leden verspreid.

“Volgens de adviezen hoefden we niet terug”, licht Hamann op het parkeerterrein van Kardinge toe. “Maar de dynamiek veranderde vanaf dinsdagavond, toen het reisadvies werd aangescherpt. Vanwege alle bezorgdheid bij families en studenten hebben we toch besloten een dag eerder terug te gaan. Samen uit, samen thuis.”

Coronavirus komt ook naar het noorden

De Vindicat-voorman is de enige van de groep studenten die met de pers wil praten. Naast hem staat burgemeester Schuiling die een arm om de middel van Hamann slaat. De onderlinge samenwerking was afgelopen week groot, benadrukken Schuiling en Hamann nog maar eens. Vindicat, die afgelopen jaren al diverse keren onder vuur lag vanwege wantoestanden bij de vereniging, verdient volgens Schuiling hiervoor een groot compliment.

Voordat de studenten vrijdagmiddag de bus instapten, werd de Vindicaters naar ziekteverschijnselen gevraagd. Hadden ze klachten? Dan konden ze door de plaatselijke artsen worden gecheckt. “Maar we hebben de studenten niet een voor een gecheckt. Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid om zich bij ons te melden”, zegt een woordvoerder van de GGD desgevraagd. Niemand meldde zich.

Bij aankomst in Groningen zaterdagochtend gingen GGD-team nogmaals de bussen langs om flyers uit te delen en vragen te beantwoorden. “Daar werd niets anders verteld dan wat de studenten al wisten. Neem je eigen verantwoordelijkheid en neem alle voorzorgsmaatregelen in acht”. De locatie van die voorlichting was vooraf strikt geheim, maar die bleek vanochtend gewoon op steenworp afstand van Kardinge te liggen.

Vier studenten zijn na de voorlichting van de GGD zaterdagochtend alsnog getest, zo werd vanmiddag bekend. Van de 760 studenten spraken 308 studenten op eigen initiatief met de artsen en verpleegkundigen van de GGD. Vanwege hun privacy worden de testuitslagen niet bekend gemaakt. Tot zover hebben de testonderzoeken bij GGD Groningen nog geen besmettingen opgeleverd in de provincie Groningen.

Dat het coronavirus niet tegen te houden is en ook naar het noorden komt, is een kwestie van tijd, zegt burgemeester Schuiling op rustige toon. Zo kwamen vrijdag nog tientallen vliegtuigen met honderden Nederlanders uit Noord-Italië terug, zegt hij. Zij moeten het doen met de reguliere adviezen van het RIVM en de GGD, zonder extra voorlichting of flyers. “Risicovrijleven is niet te garanderen.”