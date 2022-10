‘Vijlbrief lijkt het meeste gevoel te hebben voor de Groningers’

De bijeenkomst die de Groninger Bodem Beweging zaterdag organiseerde in een hotel in Loppersum, heeft ze laten schieten. De 58-jarige Marijke Blok, woonachtig in het Groningse Garrelsweer, is helemaal klaar met alle gesprekken over aardbevingen, verstevigingsprocedures en gaswinning. Vooral na weer een weekend waarin ze moet bijkomen nadat ze haar huis voelde trillen in het pikkedonker. “Ik slaap anders niet meer. Ik wil alleen maar weten wie mij gaat helpen. Gaat Vijlbrief dat doen? Laat eerst maar eens zien.”

Hans Vijlbrief, staatssecretaris van mijnbouw, bracht maandag een bezoek aan Wirdum. Het Groningse dorp in de gemeente Eemsdelta werd in de nacht van de vrijdag op zaterdag opgeschrikt door een aardbeving van 3,1 op de schaal van Richter. Maandagavond was het aantal schademeldingen opgelopen tot 713. “Een zware klap voor de Groningers”, noemde Vijlbrief het zelf. Met dit bezoek aan het aardbevingsgebied, voegt hij zich in een lange rij van bewindslieden die na een beving naar het noorden trekken om met gedupeerden in gesprek te gaan.

Werken vanuit Groningen

De staatssecretaris is meer in Groningen te vinden dan zijn voorgangers. Aan het begin van de regeerperiode van dit kabinet meldde Vijlbrief in een brief aan de Tweede Kamer dat hij ‘zoveel mogelijk naast de bewoners wil staan om te werken aan praktische oplossingen’, en minstens twee dagen per week vanuit Groningen wilde werken. Sinds hij begin dit jaar het gasdossier oppakte als staatssecretaris mijnbouw, is dit de eerste keer dat hij vanwege een aardbeving naar Groningen trekt.

Zijn aanpak siert de staatssecretaris, vindt Marijke Blok. Het is de eerste keer dat ze het idee heeft dat een bewindspersoon consistent en openlijk opkomt voor de Groningers. Toen ze vorige week een televisie-interview zag, gaf het haar een goed gevoel dat Vijlbrief duidelijk maakte dat er écht niet meer gas opgepompt zou worden uit het Groningenveld. “Dat is de eerste keer voor mij dat een bewindspersoon dat doet. Hij lijkt het meeste gevoel te hebben voor de Groningers.”

‘Bevinkje’

Dat gevoel is er niet altijd geweest. De bezoeken die de ministers van economische zaken en klimaat aflegden na een aardbeving, hielpen niet altijd. Vooral het bezoek van Eric Wiebes aan het dorp Westerwijtwerd, in 2019 geraakt door een aardbeving met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter, zorgde voor opschudding. ‘Een bevinkje’, noemde Wiebes die toen. Een verspreking, gaf hij later toe, nadat bewoners en politici uit de provincie schande spraken van de uitglijder.

Minder populair dan Henk Kamp kon Wiebes al niet meer worden. Als minister van economische zaken tussen 2012 en 2017 was Kamp regelmatig in de provincie, ook na aardbevingen. Eind 2014 waren de boze geluiden van Groningers zo hard te horen, dat Kamp met moeite zijn persconferentie kon afronden.

Vorig jaar minder commotie

Het meest recente bezoek van een bewindsman aan het aardbevingsgebied leidde tot minder commotie. Stef Blok, die een paar maanden de stoel warm hield voor Vijlbrief na een verwarrende stoelendans in het kabinet Rutte IV, stond bijna een jaar geleden nog in Garrelsweer. Het dorp, dat naast Wirdum ligt, werd in november vorig jaar getroffen door een aardbeving met de kracht van 3,2. Afgelopen vrijdag werd er in het dorp een schok van 1,2 gemeten.

“Het is voor een hoop mensen fijn dat politici laten zien dat ze nog binding hebben met Groningen, maar ik heb er geen vertrouwen meer in,” zegt Blok stellig. Haar dorp is in de ‘versnelde’ verstevigingsprocedure geplaatst, maar ze is een jaar nadat Garrelsweer zwaar getroffen werd niet veel verder. Zes jaar nadat haar huis voor het eerst gecheckt werd op schade, is ze volgend jaar waarschijnlijk aan de beurt. Vertrouwen in de bevingscijfers heeft ze ook niet meer. “Dat heb ik ook tegen Vijlbrief zelf kunnen zeggen een tijdje geleden. Hij zou er iets mee doen, zei hij.”

