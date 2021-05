Vijftigjarige Máxima is het populairste lid van het koningshuis. Hoe kreeg ze dat als buitenstaander voor elkaar?

Het is een scène uit de recente biografie Máxima Zorreguieta van Marcia Luyten: een jonge Máxima die haar gitaar pakt om het bezoek van haar ouders Jorge Zorreguieta en Maria del Carmen Cerruti te vermaken met een lied. Muziek heeft in het leven van de geboren Argentijnse altijd een belangrijke rol gespeeld. Om de muziek draaide het daarom ook afgelopen week, tijdens de feestelijkheden rond de vijftigste verjaardag van de vorstin, die sinds haar dertigste verjaardag Nederlandse is.

Maandag is Máxima jarig. Vijftig wordt ze, een halve eeuw die ze voor een groot deel in Nederland doorbracht. De koningin werd sinds haar huwelijk met de – toenmalige – kroonprins Willem-Alexander in 2002 al snel het populairste lid van het Koninklijk Huis. Een positie die ze niet meer afstaat: uit de laatste peiling voor Koningsdag blijkt dat 85 procent haar sympathiek vindt. Haar vrolijke uitstraling en Zuid-Amerikaanse glamour doen het halve werk, maar ook haar werklust, nuchterheid en grote talent voor sociale contacten en netwerken spelen een rol. Misstappen vanwege de af en toe haperende maatschappelijke antenne van het koningspaar – zoals de vakantie naar Griekenland afgelopen jaar of, langer geleden, de geplande ‘ecovilla’ in Mozambique – kleven haar het minst aan.

Koningin Máxima tijdens een bezoek aan Haagse zorgprojecten. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Anders dan haar schoonvader Claus heeft Máxima vanaf het begin van haar huwelijk serieuze taken, waarin ze haar ervaring als afgestudeerd econoom kwijt kan. Zo op het oog leek het destijds voor de Argentijnse een enorme overgang. Van het vrije leven in New York, waar ze werkte bij financiële instituten, naar het keurslijf van het hofleven. Máxima maakte de overstap moeiteloos, dankzij een liefdevolle opvoeding waarin discipline en ambities centraal stonden, en een scholing die haar als vrouw voorbereidde op een (werkend) leven in de hoogste sociale kringen.

Moordend tempo van werkbezoeken en reizen

Ze is sterk, mentaal maar ook fysiek, een eigenschap die haar de afgelopen jaren bij het soms moordende tempo van werkbezoeken en internationale reizen van pas komt. Net als Willem-Alexander heeft ze vriendschappen die ze al haar hele leven koestert. Familie komt op de eerste plaats. Met haar schoonmoeder Beatrix kan ze het na een aarzelende start uitstekend vinden.

Koningin Máxima tijdens een veldbezoek als VN-gezant voor inclusieve financiering in Addis Abeba. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dit alles maakt haar tot misschien wel de succesvolste koningin (of kroonprinses) die als burger en moderne jonge vrouw aan het hof ‘introuwde’. Haar Spaanse collega Letizia worstelt met haar imago en familieperikelen, en in Groot-Brittannië zit Kate nog altijd in de wachtkamer, met Camilla voor zich. Misschien heeft ze nog wel het meest gemeen met koningin Mathilde van België. Die was weliswaar al voor haar huwelijk van adel, maar is voor haar man Filip eenzelfde steunpilaar en imagoversterker gebleken.

Koningin Máxima tijdens bezoek aan de kassen van Enza Zaden in Enkhuizen. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Als koningin heeft Máxima de taken die ze als prinses al begon voortgezet: op het gebied van inclusieve financiering als speciaal VN-pleitbezorger en bij de G20. Voor het platform Méér Muziek in de Klas zet ze zich sinds 2011 in, toen ze bij haar veertigste verjaardag de wens uitsprak dat ieder kind in Nederland op school muziekles moest krijgen. Afgelopen week maakte Máxima een tournee langs scholen om te zien hoe een aantal van deze muziekakkoorden werd gesloten.

Voor haar verjaardag wenst Máxima dat ze ‘gelukkig en gezond blijft’, zei ze dinsdag bij een bezoek aan de Keukenhof. Veel familiebezoek zit er vanwege de coronabeperkingen nog niet in. Het grote feest moet daarom volgens haar wachten op betere tijden.

Koningin Máxima komt woensdag samen met haar gezin aan bij Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Van links naar rechts: prinses Ariane, prinses Alexia, koningin Máxima, koning Willem-Alexander en prinses Amalia. Beeld ANP

Interview met Máxima door Matthijs van Nieuwkerk Maandagavond is het interview van Matthijs van Nieuwkerk met koningin Máxima te zien om 20.35 uur op NPO 1. Het gesprek is eerder opgenomen op paleis Huis ten Bosch. Koning Willem-Alexander werd ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag ook geïnterviewd, door Wilfried de Jong. Zondagavond zond NPO 1 Koningin Máxima, een leven vol muziek uit. De opnames voor dit muziekgala waren woensdagavond in Koninklijk Theater Carré, in aanwezigheid van Máxima en haar gezin en schoonmoeder, prinses Beatrix.

