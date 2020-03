Vijfde coronapatiënt overleden, Tweede Kamer sluit deuren voor bezoek

Het aantal nieuwe besmettingen is een verdubbeling van het aantal meldingen op dinsdag. Toen werden nog 61 nieuwe gevallen gemeld. Het vijfde slachtoffer in Nederland van het longvirus betreft iemand van 68 jaar met volgens het RIVM onderliggend lijden.

Bijna de helft van de meldingen van besmettingen met het coronavirus is gedaan door patiënten uit Noord-Brabant. Inmiddels heeft het virus ook Groningen bereikt, het gaat om twee mensen in de noordelijke provincie.

Volgens het RIVM is een deel van de toename tot 233 besmettingen te verklaren door het nadere onderzoek dat is gedaan onder 1097 medewerkers van ziekenhuizen in Noord-Brabant.

Van die medewerkers bleek 3,9 procent inderdaad drager van het coronavirus. De percentages verschillen per ziekenhuis, aldus het RIVM. Daarnaast zijn 200 patiënten van die ziekenhuizen getest. Van deze patiënten bleek gemiddeld 9 procent het virus te hebben. De mensen die getest zijn, hadden al klachten.

Behalve de provincie Noord-Brabant zijn er ook veel besmettingen in de provincie Utrecht (66), Zuid-Holland (57) en Limburg (48).

Het kabinet wil kleine tot middelgrote ondernemingen die in financiële problemen dreigen te komen door de uitbraak van het nieuwe coronavirus, helpen door garant te gaan staan voor leningen. Volgens staatssecretaris Mona Keizer van Economische Zaken kan de maatregel binnen twee weken worden ingevoerd.

Om het virus te bedwingen sluit de Tweede Kamer voorlopig de deuren voor bezoek. Alleen journalisten zijn nog welkom op de publieke tribune.

Halsema: 17 coronabesmettingen in Amsterdam

In Amsterdam en omstreken zijn nu zeventien mensen besmet met het nieuwe coronavirus: acht in de stad en negen in omliggende gemeenten. Dat zei burgemeester Femke Halsema in antwoord op vragen van de gemeenteraad. Zij noemt het aantal relatief laag, zeker gezien de hoeveelheid besmettingen in Brabant. Alle besmette personen in en om de hoofdstad zitten in thuisquarantaine. Het gaat om mensen die in risicogebieden zijn geweest, aldus de burgemeester.

Volgens Halsema is een stijging wel te verwachten maar is er nog altijd geen reden om evenementen te schrappen of maatregelen te nemen in instellingen waar veel mensen samenkomen. “We kijken naar de beslissingen in Brabant, maar hopen dat deze situatie in Amsterdam niet hoeft aan te breken.”

Halsema stelt dat de zorginstellingen de situatie prima aankunnen. “Ook in geval van een piek zijn zorginstellingen en ic-afdelingen goed voorbereid”, aldus Halsema. De Amsterdamse GGD zorgt ervoor dat ook kwetsbare groepen als ouderen en daklozen goed worden voorgelicht over het coronavirus.

Nederlanders in quarantaine

27 reizigers die bij Kras Reizen hebben geboekt, zitten in quarantaine in een hotel in Vietnam. De 27 zijn vermoedelijk allemaal Nederlanders. Dat meldt een woordvoerder van de reisorganisatie woensdag. Het hotel waarin zij nu zitten, vindt Kras niet geschikt.

De 27 werden door de lokale overheid in quarantaine geplaatst in een hotel omdat ze op een binnenlandse vlucht hebben gezeten waar ook een persoon op zat die mogelijk besmet is met het nieuwe coronavirus, aldus een woordvoerder van Kras. De lokale autoriteiten houden de groep in het hotel totdat de uitslag van een afgenomen test er is. Die uitslag wordt donderdag verwacht.

De reizigers werden door de lokale autoriteiten uit hun hotel gehaald en in het andere hotel geplaatst. “Wij volgen de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op, iets anders kun je niet doen”, aldus de woordvoerder.

KLM schrapt vluchten

Luchtvaartmaatschappij KLM vliegt voorlopig helemaal niet meer op Venetië, Milaan en Napels in verband met de uitbraak van het coronavirus.

Tot en met 3 april zijn alle vluchten naar de Italiaanse steden geschrapt. Sinds maandag deed KLM de luchthavens van Venetië en Milaan al niet meer aan. Maar volgens een woordvoerder werd de situatie sindsdien elke dag opnieuw bekeken. Nu is de knoop doorgehakt om voorlopig helemaal niet meer op de bestemmingen te vliegen. Ook is Napels aan het lijstje toegevoegd. Naar andere Italiaanse bestemmingen blijft KLM nog wel vliegen. De maatschappij houdt de situatie in de gaten.