Vijf vragen over het bergen van het treinwrak in Voorschoten

Het bergen van de intercity die vorige week in Voorschoten ontspoorde is een enorme klus, zo zegt woordvoerder van ProRail Martijn de Graaf. Door het weer werd het werk maandag stilgelegd. De treinen rijden naar verwachting volgende week dinsdag weer.

De trein wordt geborgen, hoever zijn jullie?

“Twee van de vier treinstellen staan op het weiland, die moeten we met speciale vrachtwagens wegrijden. Een daarvan moesten we eerst nog van het spoor hijsen. Het wegrijden is een uitdaging, want het waait te hard om de trein veilig op de wagens te hijsen.

“Er is ongelofelijk veel nodig om ze van het weiland te halen. Er staat meer dan een miljoen kilo aan apparatuur op het weiland, zoals hijskranen. De zware kranen kunnen niet op drassig weiland staan, of over een weggetje rijden dat niet tegen dat gewicht bestand is. Daarom plaatste het hijs- en transportbedrijf Mammoet afgelopen weekend bijvoorbeeld een tijdelijke weg met speciale platen. Ze troffen ook maatregelen voor de waterleidingen onder de grond.”

Wat gebeurt er met de treinstellen die nog op het spoor staan?

“Daar hebben we nieuwe wielstellen onder gelegd. De treinstellen worden ingepakt en losse onderdelen zijn afgezaagd. Normaal rijdt een trein meer dan honderd kilometer per uur. Dat doen we met deze trein niet. We zoeken daarom een rustig moment in de avond of nacht om ze te vervoeren. We rijden ze dan naar Amersfoort.”

Wanneer kunnen reizigers weer de trein pakken op dat spoor?

“Als het goed is rijden de treinen volgende week dinsdag weer. Als de wind vanavond gaat liggen, halen we de treinstellen weg. Daarna herstellen we het spoor. De dwarsligging is kapot, in het spoor zit een knik en de bovenleiding is gesneuveld. We moeten ook nog kijken naar het beveiligingssysteem in het spoor, we weten nog niet of die schade heeft.”

Is het dan veilig genoeg voor reizigers om weer de trein op dat spoor te gebruiken?

“Dit was een uitzonderlijk incident. De laatste keer dat we zo’n ongeluk hadden is ongeveer elf jaar geleden in Amsterdam. De trein in Nederland is en blijft een veilig vervoersmiddel.”

Hebben jullie contact met de slachtoffers van het ongeluk? Kunnen zij compensatie verwachten?

“We hebben geen contact. Op het moment van het ongeluk richtten we ons als eerste op de evacuatie van reizigers uit de trein. Daarna hebben we slachtoffers doorverwezen naar de hulpdiensten.

“Over compensatie kan ik nog niets zeggen. Slachtoffers krijgen nu eerst de zorg die ze nodig hebben. Wij zijn nu bezig met het herstel van het spoor en het bergen van de trein. Ik weet niet zozeer of compensatie bij ons ligt.”

