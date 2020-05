Vijf overleden watersporters vermoedelijk gestikt in zeeschuim

De groep watersporters die maandag in problemen kwam bij het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen is zeer waarschijnlijk in een dikke laag zeeschuim terechtgekomen. Vijf van hen zijn overleden. In het buitenland staat dit zeefenomeen bekend als ‘cappuccino coast’.

De watersporters in Scheveningen kwamen gisteren door de gedraaide wind terecht in een meter dikke laag zeeschuim. Vermoedelijk zijn ze gestikt. De hulpdiensten wisten maandagavond na het incident drie mensen uit het water te halen. Twee van hen zijn ter plekke overleden, een is naar een ziekenhuis gebracht. Vanochtend werd de zoektocht hervat en zijn opnieuw twee lichamen geborgen. Een derde lichaam zou zijn gelokaliseerd.

Beeld ANP

Volgens Ralph Schnepper van de Kitesurfschool Progression op het Zuiderstrand draaide gisteravond de wind (volgens het KNMI windkracht 7) naar het noorden, waardoor het schuim van de wilde zee zich bij het havenhoofd ophoopte. “De laag werd een meter dik, en bedekte de groep watersporters. Dan kun je wel beschermende kleding hebben, maar de overledenen zijn vermoedelijk allemaal gestikt. Dat blijkt uit ook het feit dat een van hen bloed in de longen had.”

Volgens ooggetuige Schnepper ging het overigens om een groep golfsurfers, niet om kitesurfers. Anderen spreken weer van een groep ‘flipperzwemmers’ die met peddels aan handen of voeten het water was ingegaan. Hij benadrukt overigens dat surfen en zelfs kitesurfen géén gevaarlijke sporten zijn. Mountainbiken is volgens hem zeven keer zo gevaarlijk, trampolinespringen heeft nóg meer risico's. “In tien jaar tijd hebben we hier op het strand met 8000 cursisten twéé incidenten gehad waarbij iemand gewond raakte. Dit is echt een vreselijk drama veroorzaakt door een samenloop van omstandigheden.”