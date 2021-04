Vijf mogelijke gevallen ernstige bijwerking AstraZeneca in Nederland

Eerder berichtte Lareb al over drie meldingen in Nederland, maar Lareb legde toen niet de link met het vaccin. Op basis van de kennis die toen voorhanden was, pasten de Nederlandse meldingen ‘niet in het Europese beeld’ van de vermeende bijwerking van AstraZeneca, vooral omdat het bloedplaatjes tekort minder ernstig was.

Op basis van extra informatie uit het buitenland komt Lareb daar nu op terug. Het bijwerkingencentrum rekent de drie al bekende Nederlandse gevallen nu wél tot de groep patiënten die mogelijk een bijwerking kreeg van het vaccin. Bovendien zijn er twee nieuwe meldingen bijgekomen. Het gaat in alle gevallen om vrouwen, tussen de 25 en 65 jaar. In de periode waarin de klachten optraden zijn in Nederland in totaal 400.000 mensen met AstraZeneca gevaccineerd.

Verband met vaccin nog niet aangetoond

Of er echt een verband is met het vaccin, is volgens het Europees medicijnen agentschap Ema nog niet aangetoond. Wel is er volgens Ema een mogelijk verband: daarom is een waarschuwing opgenomen in de bijsluiter van het vaccin. De mogelijke bijwerking treedt vooral op bij vrouwen onder de 55 jaar. Artsen wordt gevraagd daarop alert te zijn.

Maar omdat de bijwerking zo zeldzaam is, wegen de voordelen van het AstraZeneca-vaccin volgens Ema ruimschoots op tegen de nadelen. Half maart waren er op tientallen miljoenen vaccinaties in Europa 25 gevallen van deze mogelijke bijwerking bekend. Negen patiënten overleden.

Trombose-expert Saskia Middeldorp van het Radboudumc, legde eerder al in Trouw uit hoe de zeldzame reactie op het vaccin werkt: “Bij een heel kleine minderheid worden antistoffen gevormd, die bloedplaatjes kunnen activeren. Die bloedplaatjes zetten vervolgens het stollingssysteem aan, waardoor er bloedstolsels ontstaan. Daarbij worden de bloedplaatjes zo snel verbruikt dat er de uitzonderlijke combinatie ontstaat van te weinig bloedplaatjes in de bloedbaan en trombose.” Door de trombose worden bloedvaten afgesloten en ontstaat er een probleem met de bloedtoevoer of bloedafvoer van organen.

Een oplossing voor de bijwerking is er ook: een bloedverdunner geven, maar juist niet de veelgebruikte bloedverdunner Heparine. Volgens Middeldorp zijn er veel alternatieve behandelingen voorhanden.

