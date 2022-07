Vierdaagse schrapt eerste wandeldag vanwege hitte. ‘Niet verantwoord om dinsdag te starten’

De Nijmeegse Vierdaagse wordt dit jaar een driedaagse. Het wordt zo heet aanstaande dinsdag dat de organisatie het niet verantwoord vindt de tocht op de geplande dag van start te laten gaan. Er worden temperaturen verwacht van 39 graden.

In 2006 was het ook erg heet en ging het mis, de vooruitzichten zijn nu slechter dan toen. Toen werd de Vierdaagse na de eerste wandeldag afgelast omdat er twee mensen overleden en tientallen mensen in het ziekenhuis werden opgenomen. Zij waren bezweken onder de hitte op de Oosterhoutse dijk. Na deze dramatische editie werd een team met weer- en gezondheidsdeskundigen samengesteld om voortaan advies te geven over het weer en eventuele maatregelen. Dat team gaf zondag unaniem het advies de eerste dag te schrappen.

Wetenschappelijk onderzoek

Maria Hopman, ook bekend als ‘de Vierdaagseonderzoeker’, maakt vanaf het begin deel uit van dat gezondheidsteam. “Er was destijds nog vrij weinig bekend over het effect van lange afstanden wandelen op het lichaam. Er is alleen onderzoek gedaan onder militairen, terwijl bij de Vierdaagse nu juist ontzettend veel mensen meelopen van hoge leeftijd, of mensen met een chronische ziekte of aandoening.”

De ruim 40.000 wandelaars, de inwoners van Nijmegen en de bezoekers van de Vierdaagsefeesten kunnen bijna niet wachten. De Nijmeegse Vierdaagse gaat weer van start, nadat deze de afgelopen twee jaar niet door kon gaan vanwege de coronapandemie. Wandelaars, variërend in leeftijd tussen de 11 en 90 jaar, lopen vier dagen lang een afstand van 30, 40 of 50 kilometer.

Zij besloot samen met haar team wetenschappelijk onderzoek te gaan doen onder de wandelaars. Op zondag en maandag worden de basismetingen verricht bij de deelnemers die meedoen aan het onderzoek. Op een locatie bij de start en finish laten zij gedurende de hele week hun bloed prikken, en hartslag en lichaamstemperatuur opmeten. Zo wordt onder meer gekeken hoeveel zouten en eiwitten ze in hun bloed hebben. Lopers houden zelf bij hoeveel ze drinken en hoe vaak ze plassen.

Uit dit meerjarig onderzoek blijkt dat de eerste wandeldag het zwaarst is. “Het lichaam moet een nieuwe balans zien te vinden”, zegt Hopman. “Op de eerste dag loopt de lichaamstemperatuur het meest op, ongeacht hoe warm het is. Echt zorgwekkend is dat trouwens meestal niet, de temperatuur loopt gemiddeld op naar zo’n 38,5 graden.”

Uitgedroogd over de finish

Wel zorgwekkend is dat ongeveer 20 procent van de wandelaars uitgedroogd over de finish komt. “Dat kan serieuze gevolgen hebben. Door uitdroging is er onvoldoende circulerend volume, kan de bloeddruk dalen en vallen mensen flauw of erger ontstaan er hart- of ademhalingsproblemen. Door uitdroging gaan mensen minder zweten waardoor de lichaamstemperatuur op kan gaan lopen.”

Behalve de langjarige studies naar de effecten op het lichaam en mogelijke risico’s voor de wandelaars, vinden er elk jaar deelonderzoeken plaats. Zo deed Hopman onderzoek onder de oudste wandelaars (80-plus), onder lopers met overgewicht, met diabetes en dit jaar naar wandelaars die kanker hebben gehad en die te kampen hebben met blijvende vermoeidheid. Zij worden al een paar maanden gevolgd. Hopman: “We hopen straks te kunnen zeggen welke processen in het lichaam de vermindering van vermoeidheid kunnen verklaren. Zijn het de spieren, het hart, de longen of is het iets anders?”

De spieren van de wandelaars hebben het zwaar te verduren. Eiwitten bevorderen het spierherstel. Dit jaar onderzoekt Hopman of insecteneiwit dit net zo goed doet als de gebruikelijke dierlijke eiwitten.

Ook wordt dit jaar onderzocht hoe de rode bultjes op de kuiten van wandelaars ontstaan en hoe je deze het beste kunt voorkomen of kunt behandelen. “Dit is een vorm van citizen science, waarbij we deelnemers hebben gevraagd wat zij zelf interessant zou vinden om te onderzoeken. Een groep van 25 wandelaars voert zelf dit onderzoek uit en loopt met plakkertjes op de kuiten. Ook maken ze foto’s en beantwoorden ze vragenlijsten over de rode bultjes. Een andere studie, een vragenlijstenonderzoek onder 12.000 vierdaagselopers, richt zich op het veranderende klimaat en het effect op de gezondheid.

Voor nu is het belangrijkste advies van Hopman aan de wandelaars om veel te drinken. Overdag, maar ook ’s avonds zodat je voldoende vocht in je lichaam hebt 's ochtends aan de start en om de hitte te doorstaan.

