Vierdaagse (over drie dagen) begonnen met minder dan 40.000 lopers

Het wandellegioen begint dit jaar met de Dag van Wijchen, gewoonlijk het parcours van de tweede dag. Dinsdag ging de eerste dag door de Betuwe niet door vanwege de extreem hoge temperaturen.

Het is al vele jaren niet voorgekomen dat er minder dan 40.000 lopers aan het wandelevenement begonnen. In de afgelopen dagen hebben 38.455 lopers hun startbewijs opgehaald, maar het Vierdaagsebestuur weet uit ervaring dat die niet allemaal aan de tocht beginnen. Er waren dit jaar ook al minder inschrijvingen, vermoedelijk omdat mogelijke deelnemers toch nog voorzichtig willen zijn vanwege de coronacrisis die nog niet voorbij is. De voorgaande twee jaar was er vanwege corona helemaal geen Vierdaagse.

Volgens het weeradviesteam van de Vierdaagse wordt de tocht woensdag ‘een uitdaging’. Het wordt rond de 30 graden met een hoge luchtvochtigheid. Onderweg zijn extra watertappunten opgesteld. Het legioen beëindigt de eerste loopdag via het centrum van Nijmegen. Daar is het Roze Woensdag, een van de grootste lhbti-evenementen van Nederland. Het feest zorgt voor grote drukte en voor opstoppingen voor de wandelaars, die daar met de finish in zicht niet allemaal even blij mee zijn.

Zelf blaren afpoederen

Vierdaagselopers die blaren laten behandelen bij het Rode Kruis, moeten dit jaar zelf hun voeten poederen met talkpoeder. Het Rode Kruis voert deze maatregel dit jaar voor het eerst in om tijdwinst te boeken. De hulporganisatie denkt dat een blaarbehandeling per wandelaar zo’n twee minuten minder tijd kost als lopers zelf moeten poederen. Tot nu toe deden medewerkers van het Rode Kruis dat.

Het Rode Kruis verwacht dat er deze eerste wandeldag veel blaren behandeld moeten worden, omdat het een warme en benauwde dag wordt met een hoge luchtvochtigheid. De hulporganisatie is aanwezig bij blarenposten onderweg en op het start- en finishterrein op de Wedren in Nijmegen. Op de Wedren kan het Rode Kruis negentig blaarbehandelingen tegelijkertijd uitvoeren, maar staan er elk jaar lange wachtrijen.