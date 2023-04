Vier dertigers ontfermen zich over Café De Druif, misschien wel de oudste kroeg van Amsterdam

De bruine kroeg staat onder druk. In Amsterdam wordt overwogen deze traditionele cafés een monumentenstatus te geven.

Het is alsof je honderd jaar terug in tijd gaat wanneer je het Amsterdamse café De Druif binnenloopt. Achter de bar staan oude houten tonnen met in Amsterdamse krulletters geschreven woorden, zoals oranjebitter en cherry brandy. Boven de bar hangt een bronzen druiventros, die een stamgast ooit gestolen zou hebben en cadeau gaf aan de kroeg. De trapleuning is gemaakt van een stuk hout van het bed van een andere vaste bezoeker. “En zo heeft bijna elk object een verhaal”, zegt de kersverse eigenaar Jasper Gottlieb (33).

De cijfers liegen er niet om: het aantal traditionele cafés is de laatste tien jaar met ruim een derde gedaald. Volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) komt dat onder meer doordat deze kroegen concurrentie krijgen van ‘hippere’ cafés.

De flessen jenever staan klaar voor de kopstootjes. Beeld Jean-Pierre Jans

‘Dit soort plekken verdwijnen’

Toen de oude eigenaar Ron van Drecht vorig jaar aangaf te willen kappen, was het niet gek dat de vaste bezoekers zich rot schrokken. Bang hun tweede huiskamer te verliezen. Van Drecht verkocht de buurtkroeg aan vier dertigers: Gottlieb, Wout Meulemans, Xander Waller en Fons Lagendijk. Ze beloofden hem en de buurt: we houden het zoals het is. De kroeg ging even dicht. Het terras werd vernieuwd en kabels werden vervangen. Gottlieb: “Bijna elke dag liepen stamgasten langs die ons waarschuwden zo weinig mogelijk te veranderen.”

De vier mannen komen al jaren in De Druif. “Het is zo'n unieke plek”, zegt Gottlieb. “Dit soort cafés verdwijnen uit de stad. Plekken waar je de mensen kent en het altijd gezellig is.” Ze zeiden hun banen op en staken al hun spaargeld in het oude buurtcafé, volgens sommigen zelfs het oudste café van Amsterdam. “Deze plek mag toch niet verdwijnen”, zegt Gottlieb terwijl hij met een glimlach om zich heen kijkt.

De Druif is sinds deze week weer open. Het is er nog stil op het moment van dit interview. Aan de muren hangen zwart-witfoto’s van decennia geleden. Daarop zie je een indruk van hoe het er ’s avonds ook aan toe kan gaan. Een volgepakte kroeg en veel drank. Ja, deze plek ademt een lange geschiedenis.

Ter ere van oud-eigenaar Ron van Drecht lieten de nieuwe eigenaren een schilderij van hem maken (boven). Daaronder een foto van de eigenaar voor Van Drecht, Jan. Beeld Jean-Pierre Jans

Voorstel voor monumentenstatus

Ook Amsterdams raadslid Lian Heinhuis (PvdA) maakt zich druk om het verdwijnen van de bruine kroeg. Daarom diende ze eerder dit jaar een initiatiefvoorstel in. Ze pleit voor een monumentenstatus voor bruine kroegen. Dat zorgt ervoor dat een deel van het interieur niet zomaar mag worden veranderd. Ook wil ze dat de gemeente verkopers van oude cafés verbindt met kopers die de cafés in volle glorie willen behouden.

“Niet alleen een stukje historie verdwijnt – sommige zaken bestonden al voor de oorlog. Het is ook de laatste plek waar een advocaat en timmerman elkaar tegenkomen.” Heinhuis verwacht dat het voorstel wordt aangenomen. “Een ruime meerderheid in de raad staat erachter.”

KHN is sceptisch over het idee van de monumentale status. “De behoeftes van horecabezoekers veranderen.” Een monumentale status voor bruine kroegen verandert dat niet en is daarom geen oplossing, meent KHN. Wat dan wel? “Richt je als eigenaar van een bruine kroeg op één doelgroep. Als je alles probeert te zijn voor iedereen, dan ben je een plek voor niemand.”

Hoe bepaal je wat een echte bruine kroeg is?

Wat betreft de uitvoering van het voorstel liggen er ook uitdagingen. Want hoe bepaal je welk café een echte bruine kroeg is? Ook aan de bar in De Druif discussiëren de nieuwe eigenaren daarover. “Geen muziek”, zegt eigenaar Lagendijk die aan de tap staat. “Geen onderdeel van een keten”, voegt Gottlieb toe. Ze komen er niet uit. “Eigenlijk kun je het niet omschrijven. Je weet het gewoon als je in een echte bruine kroeg staat”, zegt Lagendijk.

