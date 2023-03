Liveblog protesten

Vier actievoerders XR onwel geraakt bij demonstratie A12

De politie verwijdert activisten van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag. Beeld ANP

Op deze plek houden we u zaterdag op de hoogte van de situatie in Den Haag. Daar vinden twee demonstraties plaats, van Farmers Defence Force in het Zuiderpark en van Extinction Rebellion rond snelweg A12.