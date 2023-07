Victor van Leuven (26) groeide op in het strandhuisje van zijn ouders in IJmuiden, maar storm Poly gooide het plat

Het keukenblok staat nog overeind. Twee rieten stoelen staan in wat ooit een huiskamertje geweest moet zijn. Plukjes glaswol steken uit onder omgevallen stukken muur. Victor van Leuven (26) kijkt op het strand van IJmuiden uit over de resten van het strandhuis van zijn ouders.

Twee mannen lopen met een stuk van de gevel onder hun arm richting de grote container, die het bestuur van de strandvereniging heeft laten neerzetten. De zeebries is aangenaam, donderdagochtend. De zon lijkt extra haar best te doen, alsof ze probeert te ontkennen hoe hevig het natuurgeweld woensdag was.

“Ons dak is over dat andere huisje heen gewaaid”, wijst Van Leuven. Zijn ouders hadden dit huisje dertig jaar. Van Leuven is hier praktisch opgegroeid, in de zomers dan.

'Mijn vader is er kapot van’

Woensdagmiddag kwam Van Leuven met zijn ouders en broer voor het eerst de schade opnemen. “Mijn vader was er kapot van. Mijn moeder ook. Onze buren hier hadden de meeste van onze spullen al in veiligheid gebracht in het clubhuis. Wij hebben nog wat laatste dingetjes bij elkaar geraapt. Ik vond pasfoto’s, en het kussen waarop ik altijd lag. Bizar.”

Gelukkig was er tijdens de storm niemand in het huisje. Andere huisjes waren wel in gebruik: sommige bewoners beleefden spannende momenten terwijl hun huisje heen en weer ging door de wind.

De familie van Van Leuven heeft pech: op dit stuk strand zijn twee van de 225 huisjes volledig verwoest, het hunne is er daar een van. Sommige huisjes staan misschien nog, maar hebben wel veel schade. Storm Poly had woensdag zijn grootste windkracht hier in IJmuiden.

‘Die picknicktafel uitgraven is mannenwerk’

Medewerkers van strandtenten zijn bezig hun etablissementen zandvrij te maken, graafmachines schuiven opgestoven bergen zand terug richting de zee. Nolly Haasnoot (78) veegt de veranda van haar strandhuisje. Voor het huisje staat een picknicktafel, die vrijwel volledig onder het zand is verdwenen. “Dat uitgraven is mannenwerk”, zegt Haasnoot. “Mijn schoonzoons en kleinkinderen komen waarschijnlijk wel helpen. Ik zal ze straks wel even bellen. Gezellig.”

Haasnoot wijst op de beschadiging aan de houten windschotten, en het gat in de kunststof zijgevel. “Het huisje is net nieuw, dus ik vind het wel zonde.” Ze staat hier al 53 jaar. “Bij een storm in de jaren tachtig ben ik ook een keer plat gegaan.” Dat was nog een houten huisje dat je zelf in elkaar moest zetten, het soort dat ook nu her en der is omgewaaid. De nieuwere generatie huisjes is vaak van staal of kunststof, en in zijn geheel op het strand gezet.

De huisjes hier zijn particulier bezit, vaak al decennialang in de familie. Ze zijn het zomerverblijf van vooral IJmuidenaren en Amsterdammers, twee bloedgroepen die inmiddels goed samengaan. Han Tol, voorzitter van strandvereniging De Schelp, waarvan de eigenaren lid zijn, loopt meteen op de bezoekers af. Een enorme rubbereend ligt goed vastgesnoerd onder zijn huisje. “Komen jullie de familie Laan helpen met opruimen?”

Zet alles vast, zo was het devies in de appgroep

Hij had voor de storm gewaarschuwd dinsdagavond, in de appgroep. Zet alles vast, zo was het devies. Maar toen hij na de storm kwam kijken, bleek dat bij een deel van de huisjes zelfs de zonwering nog uitgeklapt was. “Kijk, ik ben een IJmuidenaar, ik weet hoe het gaat. Maar sommigen kwamen dinsdagavond kijken, voelden geen wind, en dachten: niks aan de hand. Maar moet je nu kijken! Kijk bijvoorbeeld hoe zwaar deze bloembak is.” Tol tilt de resten van een kapotgevallen bloembak voor zijn huisje op. “Die is gewoon helemaal uit zijn fatsoen gewaaid.”

Tol kijkt op naar de zanderige gevels van de huizen voor hem, en de bergen zand tussen de rijen huisjes. In een adem gaat hij door: “Maar, het heeft ook wel wat, dit. Een stilleven. Surrealistisch, of hoe heet dat? Als in een film.”

Ondertussen is het voor Victor van Leuven tijd om de handen uit zijn mouwen te steken, zo maakt zijn moeder duidelijk. “Ik kwam hier voor het eerst toen ik één maand oud was. Ik heb altijd gedacht dat ik hier met mijn kinderen ook zou komen. Dat kan nu niet meer in dit huisje. Maar er komt wel iets nieuws op deze plek. Ach, het is maar een huisje. Gelukkig is er niemand gewond geraakt.”

