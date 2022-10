Veteranen steunen de politie in de zoektocht naar Hebe en Sanne

Onder een dak van verkleurde herfstbladeren banen de vrijwilligers van het Veteranen Search Team (VST) zich in een brede linie een weg door het struikgewas. Ze dragen gele hesjes. Takken knakken onder hun bergschoenen. Het is woensdagmiddag, tegen vijf uur. De 10-jarige Hebe en haar begeleidster Sanne zijn dan al 48 uur vermist.

“We hebben begrepen dat Sanne en Hebe soms binnendoor reden”, zei groepscommandant Monique Eersing eerder die middag, toen het team vrijwilligers uit de auto stapte. “Dit is de route die ze dan namen. Daarom zoeken we hier.”

Het VST heeft boswachters, oud-brandweermensen en ambulancemedewerkers in de gelederen

Voor de tweede dag op rij kreeg de politie woensdag hulp van het VST, een vrijwilligersorganisatie met behalve veteranen en ander oud-defensiepersoneel ook voormalig brandweermensen, ambulancemedewerkers, politieagenten en zelfs boswachters in de gelederen.

Het zijn mensen met ervaring die systematisch te werk gaan. Daar ziet commandant Eersing, twee keer uitgezonden naar Bosnië, op toe. “Pakken jullie ook de berm goed mee”, roept ze naar twee van haar groepsleden, die langs een weg struinen op zoek naar bandensporen of andere aanwijzingen die erop duiden dat hier iets ongewoons gebeurd kan zijn. “Zekers”, zo luidt het besliste antwoord.

Elke vrijwilliger heeft een wandelstok in de handen. Het is een handig hulpmiddel voor wie soms door dichte begroeiing moet struinen, maar vooral een manier om te voorkomen dat eventuele sporen besmet raken. “We willen niet dat ons DNA daarop komt”, legt Eersing uit. “Op deze manier kan je toch soms bladeren opzij duwen, of iets even omdraaien zodat je kunt zien wat het is.”

Het is de kennis over dit soort zaken die maakt dat de politie graag gebruik maakt van de hulp van de veteranen, weet oprichter Mariska van der Kraats. Toen zij en haar man Dennis van der Kraats het initiatief vijf jaar geleden begonnen tijdens de zoekacties naar Anne Faber, dachten ze nog dat ze misschien één of twee keer per jaar nodig zouden zijn. Maar de zoektocht naar Hebe is al de 49ste inzet in 2022.

Het VST ontzorgt de politie

Met de veteranen valt goed afspraken te maken, en dat vindt de politie prettig, denkt Mariska van der Kraats. Zo heeft het VST nooit contact met de familie van een vermist persoon, werken de veteranen echt alleen onder leiding van de politie en brengen ze nooit details naar buiten over het politieonderzoek. “En we hebben inmiddels een dusdanige hoeveelheid kennis en ervaring dat we de politie echt kunnen ontzorgen. Dat is natuurlijk prettig gezien de personeelstekorten en de hoge werkdruk.”

Werkte het VST vijf jaar geleden nog vanuit de kofferbak van de auto van de Van der Kraatsen, inmiddels is het een geoliede machine. Meer dan honderd vrijwilligers zijn woensdag naar Brabant gekomen om te helpen zoeken.

Vanuit de mobiele commandopost, een witte trailer die haast een heuse foodtruck lijkt, worden ze voorzien van water, koffie, en broodjes. “Het zijn allemaal mensen die de maatschappij willen dienen”, zegt Van der Kraats over de hoge opkomst. “Dat zit een beetje in hun aard. Je wordt geen militair of politieagent omdat je geld wil verdienen.”

De veteranen kammen gebied na gebied uit

Bij de commandopost komen de vrijwilligers op adem. Ze drinken hun koffie, en leunen tegen het hek naast het sportveld waar de post geparkeerd is om even van de zon te kunnen genieten. Dan ontvangen ze nieuwe instructies, en begint de zoekactie weer van voren af aan.

Gebied na gebied wordt op die manier uitgekamd door de veteranen. Eersing vindt het fijn om zich nuttig te maken op deze manier. “De aanleiding is natuurlijk altijd ontzettend triest’, verzucht ze. “Maar het is heel fijn om op deze manier iets te kunnen betekenen. Ook voor de familie.”

En dan is er nog die band die ze voelt met de andere veteranen. Een band die aan mensen uit de burgermaatschappij maar nauwelijks uit te leggen is. “Je hebt het gevoel dat je elkaar meteen snapt”, probeert Eersing het dan toch. “Als ik tegen een willekeurige groep nu zou roepen: we gaan links, dan zou ik vragen krijgen. Waarom dan? Dan worden mijn schoenen vies. Maar als ik dat tegen deze jongens zeg, dan doen ze het gewoon. Wij zijn een beetje smerigheid wel gewend.”

