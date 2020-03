Verzoek om vervanging rechters in strafproces tramaanslag Utrecht afgewezen

Juridisch adviseur Karim Aachboun diende het wrakingsverzoek donderdagochtend in namens zijn cliënt. Tot woede van de advocaten van andere slachtoffers van de tramaanslag in Utrecht in maart vorig jaar. Aachboun werd voor zijn eigen veiligheid door de parketpolitie weggevoerd.

Nadat hij donderdagmorgen zijn verzoek indiende, werd hij belaagd door boze slachtofferadvocaten. Drie agenten van de parketpolitie begeleidden de adviseur vanuit de rechtszaal meteen naar een aparte ruimte. “Wat een achterlijke en kansloze actie”, reageert slachtofferadvocaat Sébas Diekstra. “Zo’n aanhoudingsverzoek had je al veel eerder moeten doen.” Diekstra staat onder meer de vader bij die bij de aanslag zijn dochter verloor.

Kan een slachtoffer de rechtbank eigenlijk wel wraken? In de wet waarin de mogelijkheid tot wraking van een rechtbank is geregeld, worden slachtoffers - in juridische termen wordt er gesproken over de benadeelde partij - niet genoemd. Alleen het Openbaar Ministerie en de verdachte (en dus diens advocaat) kunnen volgens de wet een verzoek doen om de zaak te laten behandelen door andere rechters. Toch zijn wrakingsverzoeken van slachtoffers de afgelopen jaren wel degelijk in behandeling genomen door wrakingskamers, waarin rechters zitten die niet bij de zaak betrokken zijn en die beoordelen of een verzoek tot andere rechters terecht is. De rechters verwezen daarbij naar artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, waarin onder meer het recht is vastgelegd op een eerlijke behandeling door een onpartijdig gerecht. Aangezien slachtoffers onderdeel zijn van een proces tegen een verdachte - ze hebben bijvoorbeeld spreekrecht en kunnen de strafrechter vragen de verdachte op te leggen een schadevergoeding te betalen - geldt dat fundamentele recht dus ook voor hen, oordeelde bijvoorbeeld de rechtbank Rotterdam in 2009.

Vlak voor Aachboun zijn wrakingsverzoek indiende hadden slachtoffers Lisa en Gino, via hun advocaat, als laatste hun verhaal gedaan. De verdachte zelf was niet in de zaal, omdat hij tijdens de zitting dinsdag andere slachtoffers geschoffeerd had (hier zou een link naar stuk van dinsdag kunnen). “Jammer dat hij hier niet zit”, zei Lisa met bibbering in haar stem tegen de videoverbinding met de aparte ruimte waar T. te zien is. “Ik hoop dat er toch iets doordringt.”

De aanslag heeft haar niet alleen ellende gebracht, zoals de schutter hoopte, vertelt Lisa. Vroeger had ze last van zelfmoordgedachten, maar sinds 18 maart beseft ze hoeveel lieve mensen er om haar heen staan. Ze zag hoe mooi en verbindend de stille tocht was “met alle nationaliteiten samen”. Ze noemt het tekenend voor de Nederlandse samenleving. “De enige die daar wat mij betreft niet bijhoort is hij.”

Lees ook:

Gökmen T. opnieuw uit de rechtszaal verwijderd na beledigen slachtoffer

Op de tweede dag van het tramaanslagproces kregen slachtoffers het woord. ‘Alles is in luttele seconde weggevaagd.’