Verzetsstrijder Loek Caspers (1924-2019) kon kinderen uit handen van de Duitsers redden, dus deed ze het ook

Tijdens de oorlog vervoerde Loek Caspers voor het verzet op de Utrechtse Heuvelrug Joodse kinderen, berichten, wapens en zendapparatuur, en verzamelde zij inlichtingen over Duitse troepen.

“Natuurlijk denk ik regelmatig terug aan de oorlog, maar je moet wel verder. Na de oorlog ben ik voor studie en werk naar Engeland gegaan. Pas in de jaren tachtig ben ik lid geworden van verzetsorganisaties; eerder had ik daar geen tijd voor”, vertelde Caspers in een interview met Trouw in 2012.

Ze was 19 toen ze bij het verzet kwam. Caspers was door vrienden gevraagd omdat ze zo’n donker uiterlijk had. “Joodse kinderen zijn vaak heel donker en ik had zwart haar en donkere ogen, dus ik kon makkelijk reizen met een donker kind als mijn broertje of zusje”, vertelde ze in 2016 in een uitzending van Andere Tijden. “Ik wist natuurlijk dat ik gevaar liep, want je mocht joden niet helpen. Maar als je een kind uit handen van de Duitsers kan houden, moet je dat doen”, zei ze in die uitzending.

In het interview met Trouw vroeg Caspers zich hardop af hoe lang je kunt doorgaan met herdenken. “Mijn vader, geboren in 1895, heeft in zijn kinderjaren nog meegedaan aan de herdenking van de Slag bij Waterloo. Tot in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, dus bijna honderd jaar lang, werd die slag in alle kerken herdacht. Ik vind het machtig als het herdenken van de Tweede Wereldoorlog kan doorgaan, maar ik kan niet zeggen wat men over twintig jaar moet doen. Je moet niet in het verleden leven en ook niet over je graf heen willen regeren. Er zit ook een natuurlijk verloop in herdenken; je kunt er niet eeuwig bij blijven stilstaan.”

Lees hier het volledige interview met Loek Caspers terug.