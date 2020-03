Verwarring over reisadvies, maar toeristen in Noord-Italië skiën door

Het lijkt tegenstrijdig. Het reisadvies van het ministerie van buitenlandse zaken voor Noord-Italië is sinds dinsdagavond aangescherpt tot code oranje: niet gaan, en er als toerist niet blijven – tenzij het echt noodzakelijk is. Toch verandert er niets voor de vele Nederlandse skiërs en snowboarders die daar momenteel verblijven.

Zo zijn er ongeveer 1000 klanten van reisorganisatie Sunweb in Noord-Italië aan het wintersporten, onder hen 900 studenten van de Groningse vereniging Vindicat. Ook voor reisorganisaties is de berichtgeving verwarrend. Sunweb liet dinsdagavond eerst klanten per e-mail weten dat hun vakantie moest worden afgebroken. Even later werd dat bericht herroepen. Het reisadvies van buitenlandse zaken is namelijk niet dwingend. “Wij kunnen niets verbieden”, zegt een woordvoerder van het ministerie. “Maar we raden het sterk af.”

Worden alle 900 studenten getest?

Het ministerie kondigde code oranje af voor heel Noord-Italië omdat het aantal besmettingen daar met meer dan 2000 heel hoog is. Vakantiereizen en andere reizen die niet noodzakelijk zijn, worden afgeraden. “Als bijvoorbeeld je moeder daar op sterven ligt, is bezoek noodzakelijk. Vakantiereizen zijn dat niet. Voor iemand die in het buitenland woont is het verschil tussen oranje en rood – vertrekken – relevant. Maar voor vakantiegangers is de overgang van geel naar oranje belangrijk”, aldus de zegsman. Precies die stap is dus gisteren gezet.

Komend weekend doet zich het unieke geval voor dat er 900 studenten tegelijk terugkomen uit coronagebied. Gaat de GGD Groningen hen testen op het moment dat ze uit hun bussen stappen? Sommige bedrijven bieden zo'n test op vrijwillige basis aan voor teruggekeerde werknemers. De bevoegde instanties bespreken deze opties dagelijks maar willen er niet veel over kwijt. De Veiligheidsregio Groningen, waarvan de GGD deel uitmaakt, bedenkt momenteel verschillende scenario's voor de terugkeer van de 900. “Wij overleggen met diverse partijen over risico's en onze mogelijkheden", aldus woordvoerder Hanneke Mensink van de GGD.

De GGD staat in contact met de groep Vindicat-studenten. Zij bevinden zich vlak bij de Franse grens in Sestriere. De PVV stelde al Kamervragen over het reisje naar risicogebied, dat de partij als ‘heel onverstandig’ betitelde. Vindicat-rector Floris Hamann zegt de situatie per dagdeel te bekijken in overleg met het RIVM. “Als de autoriteiten zeggen dat we vervroegd moeten terugkeren, doen we dat”, aldus Hamann.

Een skilift in het Italiaanse Sestriere, waar de Vindicat-studenten op wintersport zijn. Beeld AFP

Het RIVM houdt zich vooralsnog aan het standaardadvies: “Wie in coronagebied is geweest en klachten heeft, moet thuisblijven en zichzelf sociaal terugtrekken. Als de klachten erger worden moet diegene de huisarts bellen”, zegt woordvoerder Toon van Wijk. Dat het nu een groep van 900 reizigers betreft, maakt volgens hem niet uit. “Het is natuurlijk goed als de studenten zo snel mogelijk terugkomen, maar dat komt niet op een paar dagen.”

Toen de reizigers vertrokken, gold nog code geel: risicogebied. Maar wat is nu het beste om te doen? Daarover wordt achter de schermen permanent vergaderd. Interessant is dat het ministerie met het instellen van code oranje voor Noord-Italië juist het advies van het RIVM volgt. “Dat is bedoeld voor de gezondheid van de toeristen zelf, maar ook om verspreiding in Nederland te voorkomen”, zegt de woordvoerder van het ministerie.

Reisorganisatie TUI biedt klanten die een reis hebben geboekt aan om die kosteloos te annuleren als de reis niet later dan zondag begint. Dat gaat behalve wintersport ook om populaire stedentrips in het risicogebied zoals naar Milaan en Venetië. Verzekeraars hanteren elk andere voorwaarden in hun polis voor reis- en annuleringsverzekeringen. Maar in het algemeen geldt dat slechts overlijden of ziekenhuisopname van verzekerden of naaste familie als reden voor annuleren geldt, aldus Bas Kuik van Ohra. “Een negatief reisadvies heeft daarop geen invloed.”

Wie eerder terugkeert, doet dat dus op eigen kosten.

