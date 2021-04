Verwachte versoepeling heeft alles weg van een compromis

Vanaf 28 april komt de avondklok te vervallen. Ook kunnen de terrassen beperkt open. Dat zullen premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge naar alle waarschijnlijkheid dinsdagavond bekendmaken tijdens een persconferentie, melden Haagse bronnen aan de NOS.

Voor de terrassen gaan forse beperkingen gelden. Er mogen maar twee personen uit één huishouden aan een tafeltje zitten. Ook moet de horeca om 18 uur sluiten. Het is nog niet duidelijk of de winkels vanaf volgende week weer verder open kunnen. Dat is wel voorgenomen in het ‘openingsplan’ dat het kabinet vorige week presenteerde.

Heropening terrassen al eerder in vooruitzicht gesteld

De beperkte openstelling van de terrassen heeft veel weg van een compromis. De druk om te versoepelen liep de afgelopen weken hoog op, temeer omdat het kabinet al verschillende keren de heropening van de terrassen in het vooruitzicht had gesteld, om vervolgens te concluderen dat het er toch niet in zat.

Eind vorige week was premier Rutte opnieuw somber over versoepelingen per 28 april. Voor het stapsgewijs heropenen van de samenleving gebruikt het kabinet slechts één indicator: de bezetting van de ziekenhuizen moet dalen. Om deze week de eerste stap te kunnen zetten moest de ic-capaciteit ‘over de piek’ zijn. Zondag zei het kabinet ‘positieve signalen’ te hebben ontwaard in de coronacijfers.

Geen overduidelijke daling ic-opnames

Maandag werden 44 ic-opnames geregistreerd, wat lager dan gemiddeld afgelopen week. Maar zaterdag waren er bijvoorbeeld nog 60 ic-opnames. Van een overduidelijke daling is dus geen sprake. Bovendien kan het aantal ziekenhuisopnames ook weer oplopen, nu de besmettingscijfers al een week lang opnieuw stijgen. Meestal worden coronapatiënten na ongeveer tien dagen zo ziek dat zij moeten worden opgenomen. Het kabinet hoopt dat kwetsbare en oude mensen niet meer (ernstig) ziek zullen worden, omdat die steeds vaker gevaccineerd zijn. Dat zou ic-opnames moeten schelen.

Uiteindelijk heeft Nederland drie maanden een avondklok gehad. Die werd ingevoerd om het aantal contacten te beperken. Premier Mark Rutte benadrukte bij invoering dat de avondklok als eerste maatregel weer zou worden ingetrokken. Die belofte kon hij niet waarmaken. Het kabinet voerde al verschillende versoepelingen door, onder meer voor het onderwijs, de detailhandel en contactberoepen als kapsalons. Volgens het kabinet kon het die versoepelingen doorvoeren, omdat de avondklok zo’n groot effect had op de besmettingscijfers.

