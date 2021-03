Verveling en sleur, dus zijn studenten meer drank en drugs gaan gebruiken tijdens de lockdowns

Door de coronacrisis is er nog maar weinig te beleven naast de studie. En dus grijpen 4 op de 10 studenten meer naar drank en drugs om de verveling te verdrijven dan voorheen, blijkt uit onderzoek. Zo is 17 procent meer gaan drinken en gebruikt 8 procent meer drugs. 15 procent van de studenten drinkt meer én neemt meer drugs.

De cijfers komen uit een enquête in januari onder ruim 7000 studenten van Lieve Mark, een initiatief van studenten uit Leiden, Delft en Utrecht. Zowel mbo-, hbo- als wo-studenten zijn ondervraagd. De meeste respondenten studeren aan de universiteit.

Zo’n 3500 ondervraagden geven hun leven een onvoldoende. De helft daarvan gebruikt meer drank of drugs. Van de studenten die het eigen leven een voldoende geven, greep 31 procent vaker naar genotsmiddelen. Het verlangen om zich iets beter te voelen is naast verveling de meest genoemde reden om meer drank of drugs te gebruiken, signaleert onderzoeker Martijn Janse van Lieve Mark. “Een derde groep gebruikt meer, omdat er in huis wordt gebruikt. Dat vinden we zorgwekkend. Het blijkt lastig om tijdens deze lockdown aan de verleiding te ontsnappen.”

Niet verwacht

De onderzoekers hebben niet uitgesplitst welke drugs studenten meer zijn gaan gebruiken. “We hadden niet verwacht dat dit percentage zo schokkend zou zijn”, aldus Janse. “Van wat ik om me heen zie, is het voornamelijk meer hasj en wiet wat wordt gebruikt.”

Studentenhuisarts Peter Vonk signaleert dat Amsterdamse studenten minder zijn gaan drinken sinds de coronacrisis, maar over de linie meer harddrugs en cannabis zijn gaan gebruiken. “Ze gebruiken minder xtc, maar wel vaker cocaïne, lsd of MDMA. Eerst namen studenten vooral drugs tijdens een feestje. Nu doen ze dat om eenzame of depressieve gevoelens tegen te gaan.”

Ruben van Beek van het Trimbos Instituut bevestigt dat. “We zagen dat meer dan de helft van de jongeren tussen de 16 en 35 jaar tijdens de eerste lockdown in het algemeen minder alcohol ging drinken. Tegelijkertijd was bijna de helft van alle cannabisgebruikers op meer dagen cannabis gaan gebruiken. Kortom, er is een groep die meer is gaan gebruiken en een groep die minder is gaan gebruiken, doordat onder meer de feestjes wegvielen.” Ook toen werd verveling als voornaamste reden genoemd door wie meer alcohol of drugs gebruikten. Het kan zijn dat het tijdens deze tweede lockdown anders is, zegt Van Beek: in het onderzoek van het Trimbos waren de avondklok en de tweede lockdown nog niet ingevoerd.

Hoe zorgwekkend deze cijfers zijn, vindt Van Beek lastig te zeggen. “We weten dat het studentenwelzijn onder druk staat. Anderzijds kan het ook best zo zijn dat ze weer terugveren na de crisis. Normaal gesproken drinken jongeren tijdens hun studententijd ook fors meer. Dit trekt bij zodra ze gaan werken. Maar het kan ook zo zijn dat voor een bepaalde kwetsbare groep dit het begin is van slechte verstandhouding met genotsmiddelen.”

Een jaar met corona Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau bleek woensdag dat het welbevinden onder jongvolwassenen is gedaald. “Het aandeel studenten met een laag psychisch welbevinden steeg van een kwart in 2019 naar een derde in 2020”, schreven de onderzoekers. “Dit zou tot een toename van het beroep op ggz-zorg kunnen leiden.”

Lees ook:

Met de studie gaat het goed, met de studenten minder

Op mbo’s en in het hoger onderwijs is de situatie door de coronacrisis precair. De studieresultaten zijn nog goed, maar hoelang houden studenten en docenten dit ‘standje overleven’ nog vol?