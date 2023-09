Vertrouwen in politici holt achteruit, maar de rechtsstaat staat nog fier overeind

Burgers verliezen in sneltreinvaart waardering voor Haagse politici. De reputatie van politie en rechters is daarentegen stevig, zo blijkt uit onderzoek van Trouw.

Nog geen 30 procent van de Nederlandse bevolking heeft vertrouwen in de Tweede Kamer, nog slechts een kwart vertrouwt de regering. Maar een grote middengroep in Nederland is juist wel heel tevreden over de rechtsstaat. Dat is de uitkomst van de jongste editie van De Staat van het Recht.

Met dit onderzoek peilt Trouw sinds 1991 hoe Nederlanders de rechtsstaat beoordelen. Dit jaar werd dit voor de vijfde keer gedaan. Met de Tweede Kamerverkiezingen in het verschiet is met name ‘veiligheid’ een belangrijk item.

Weinig klachten over de rechtsstaat

In de beeldvorming lijkt Nederland misschien tot op het bot verdeeld, polarisatie vier hoogtij. “Maar in De Staat van het Recht is een grote middengroep zichtbaar die juist heel tevreden is over het reilen en zeilen van de rechtspraak”, ziet Maartje van de Koppel. Zij is onderzoeker bij I&O Research, het bureau dat in opdracht van Trouw de peiling heeft uitgevoerd.

Volgens Van de Koppel staat het vertrouwen in de rechtsstaat bij deze grote middengroep fier overeind. “In dit onderzoek, maar ook in andere politieke onderzoeken van I&O, zagen we het vertrouwen in politici en democratische instituties de afgelopen jaren kelderen. Dat het vertrouwen in de rechtsstaat zo groot blijft, is wel een opsteker te noemen.”

Opvallend: veel vertrouwen in politie

Zeventig procent van de ondervraagden stelt dat rechters een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving. Nederland vindt daarnaast minder vaak dan in eerdere peilingen dat rechters te soepel straffen, al is 78 procent van de bevolking van mening dat op het aanvallen van hulpverleners altijd een gevangenisstraf moet volgen.

Discussies over de neutraliteit van agenten en de opeenstapeling van racistische incidenten binnen de blauwe organisatie doen wellicht anders vermoeden, maar ook de politie krijgt meer waardering dan voorheen. In 1991 vond ruim een op de drie mensen dat agenten makkelijk geneigd zijn hun macht te misbruiken. Nu is dat nog maar een op de vijf.

Nederlanders voelen zich ook veiliger dan voorheen. In 1991 ervoer meer dan de helft (56 procent) van de mensen dat het in Nederland onveiliger was ‘dan tien jaar geleden’, nu is dat nog 43 procent. Meer mensen vertrouwen de manier waarop misdaad wordt bestreden.

Te veel demonstraties, vindt helft Nederland

Wel vindt Nederland dat het op de politieke ‘flanken’ wat rustiger kan. Zo pleit een grote meerderheid voor een inperking van het demonstratierecht. Ieder moet weliswaar kunnen protesteren, stelt 69 procent, maar meer dan de helft van de ondervraagden is van mening dat er tegenwoordig te veel wordt gedemonstreerd.

Zeven op de tien (68 procent) vindt dat actievoeren op de snelweg bestraft moet worden, denk aan de klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion op de A12 bij Den Haag. En 70 procent vindt dat protest voor het huis van een politicus niet moet kunnen, ook niet als dat op de openbare weg gebeurt, zoals de boeren die van zich lieten horen in de straat van stikstofminister Christianne van der Wal.

Meer dan de helft (56 procent) is het verder oneens met de stelling: ‘iedereen moet kunnen zeggen wat hij wil, ook als dat leidt tot discriminatie’. Een ruime meerderheid vindt niet dat ‘politici tegen bedreigingen moeten kunnen’.

Ook opvallend: burgers zijn bereid ‘privacy’ in te leveren voor ‘veiligheid’. Er is dan ook een breed draagvlak voor het de-anonimiseren van sociale media: onder alle kiezers- en leeftijdsgroepen vindt een meerderheid dat je Twitter, Instagram en Facebook alleen onder eigen naam zou moeten kunnen gebruiken (totaal: 74 procent).

De komende weken zal Trouw aandacht besteden aan de onderwerpen die in De Staat van het Recht zijn onderzocht. Het project is online te volgen via Trouw.nl/destaatvanhetrecht. Daar is ook een samenvatting van het rapport te vinden.

