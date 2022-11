Vertrouwen in medicijnen en vaccins is in Nederland vrij groot

Voor het eerst is dit jaar het vertrouwen dat mensen hebben in vaccins gemeten. Nederlanders geven gemiddeld een 6,8 voor hun vertrouwen in coronavaccins. Vaccins in het algemeen krijgen een 7,8. Eerder deze week meldde de Europese Commissie weliswaar dat het vertrouwen van burgers uit de Europese Unie in vaccinaties afneemt en dat Nederland een van de landen is waar het vertrouwen het sterkst is gedaald, maar dat vertrouwen blijft in ons land dus niettemin vrij hoog. Een woordvoerster van het het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zegt dat de onderzoeken lastig te vergelijken zijn, maar dat in de basis hun resultaten niet heel erg afwijken.

“Het vertrouwen in vaccins is vrij groot,” aldus de woordvoerster. “Voor ons waren de resultaten een positieve verrassing. Door de coronacrisis, medicijntekorten en desinformatie kan het vertrouwen onder druk komen te staan, maar we zijn blij verrast.”

Veiligheid en werkzaamheid van groot belang

Het onderzoek werd uitgevoerd door Nivel, een kennisorganisatie die onderzoek doet naar de gezondheidszorg, in opdracht van het CBG. Uit het onderzoek blijkt dat drie zaken een positieve invloed hebben op het vertrouwen in medicijnen: de werkzaamheid, hoe goed de arts of apotheker de patiënt informeert, en de eerdere ervaringen met het medicijn. Het vertrouwen in medicijnen werd eerder in 2018 onderzocht. Omdat het vertrouwen in vaccins dit jaar voor het eerst onder de loep werd genomen, is een daling of stijging niet te bepalen. Wel zit er dus een klein verschil in vertrouwen in vaccins in het algemeen en coronavaccins.

Voor beide zijn veiligheid en werkzaamheid van groot belang. De invloed van snelheid van productie, communicatie vanuit de overheid en bijwerkingen is verschillend. Die aspecten hebben een negatiever effect op het vertrouwen in coronavaccins dan in algemene vaccins.

Om vertrouwen te winnen zijn er in de communicatie twee aspecten van belang, legt Bas van den Putte, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam uit. Ten eerste is het belangrijk dat experts elkaar niet tegenspreken en iedereen met één mond praat. Tijdens de coronapandemie klonken er veel tegengeluiden, wat het vertrouwen niet ten goede kwam.

Eventuele bijwerkingen

Misschien nog wel belangrijker is eerlijkheid. Duidelijk moet zijn wat een vaccin wel en niet doet en wat eventuele bijwerkingen zijn. Van den Putte vindt dat de overheid op veel vlakken goed heeft gecommuniceerd, maar soms “niet altijd even handig handelde”. Hoewel de bijwerkingen uiteindelijk gering zijn, was de overheid in uitingen over de vaccins volgens hem iets te rooskleurig. Daarmee ging vertrouwen verloren. Ook zorgde onder meer onduidelijkheid over wie wanneer voor welk vaccin aan de beurt was voor enige ruis in de communicatie, aldus de professor.

Een hoog vertrouwen is volgens het CBG belangrijk, omdat het ervoor zorgt dat mensen medicijnen op de juiste manier gebruiken. Wat opvalt is dat vertrouwen in medisch specialisten en artsen nog enorm hoog is. Ook is het vertrouwen in de bijsluiter gegroeid. Voorheen vonden zeven op tien mensen die informatie belangrijk, nu is dat acht op tien. Mensen halen informatie over het algemeen niet van sociale media en internet. “Dat is een geruststellende gedachte”, zegt de CBG-woordvoerster.

