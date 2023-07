Verstrekker van dodelijk ‘middel X’ Alex S. krijgt twee jaar cel voor hulp bij zelfdoding

Alex S. moet twee jaar de cel in. De 30-jarige Eindhovenaar heeft tussen 2018 en 2021 tien mensen geholpen bij zelfdoding. Allemaal hebben ze van hem ‘middel X’ gekregen, een zelfdodingspoeder dat hij in die periode verkocht aan iedereen die het wilde hebben. Ook heeft S. de geneesmiddelenwet overtreden en is hij veroordeeld voor witwassen. Het is de eerste rechtszaak tegen een verstrekker van het middel.

Middel X, een conserveermiddel, werd in 2017 ‘ontdekt’ door Coöperatie Laatste Wil (CLW), een organisatie die zich inzet voor het beschikbaar stellen van middelen om het leven zonder tussenkomst van een arts te kunnen beëindigen. Het poeder is relatief goedkoop, kan lang worden bewaard, en is dodelijk: er bestaat geen tegengif. Maar verstrekking van het spul aan anderen kan, na het overlijden van de ontvanger, worden gezien als hulp bij zelfdoding. En op dat delict staat drie jaar celstraf. Omdat S. ook andere misstappen heeft begaan, eiste justitie vier jaar cel tegen hem.

Zelfbeschikking staat voor S. voorop

Het was Alex S. absoluut niet om het geld te doen, legde hij de rechtbank van Den Bosch uit. De dertiger, die een stoornis in het autismespectrum heeft, kampte jaren met ernstig overgewicht. Zowel fysiek als psychisch leed hij. Zijn verzoeken om een maagverkleining werden door artsen stelselmatig afgewezen. “Mijn gezondheid ging achteruit, maar dat maakte niemand wat uit”, zei S. vanuit het beklaagdenbankje. “Ik wilde absoluut niet bedlegerig worden.”

Rust vond hij naar eigen zeggen pas toen hij op internet leerde over een middel waarmee hij zijn leven op humane wijze kon beëindigen. Dat soort kalmte gunt hij andere mensen ook. S. haalde in de rechtbank het laatste hoofdstuk van het leven van zijn grootvader aan, een man geen euthanasie kreeg en vervolgens het kanaal inreed en verdronk. “Middel X”, zo stelde S., “is beter dan zoiets.”

Voor zijn pillen vroeg hij een paar tientjes

Aanvankelijk verkocht de Brabander middel X op kleine schaal op Marktplaats. Zo kwam hij in contact met CLW, die hem uitnodigde voor een bijeenkomst. Daar deelde S. het middel naar eigen zeggen gratis aan anderen uit. Maar zijn capsules werden al snel zo populair, dat S. de vraag nauwelijks kon bijbenen. Hij legde de rechters uit dat hij het poeder per halve kilo inkocht bij de groothandel, waarna hij er eigenhandig pillen van draaide in zijn woning. Daarna verpakte hij de porties in witte dozen, samen met een anti-braakmiddel en instructies, en stuurde het via de post naar zijn klanten. Voor die pakketjes vroeg hij een paar tientjes.

Soms ontving hij per dag wel tien mails met verzoeken. S. zou aan zo’n zestienhonderd mensen middel X hebben verkocht. In juli 2021 werd hij aangehouden na de dood van een vrouw in Best, een sterfgeval dat naar hem leidde. Hij zat bijna vier maanden vast en mocht de rest van het proces in vrijheid afwachten.

Nabestaanden beschreven de zelfgekozen dood van naasten als lijdensweg

Nu moet S. opnieuw de gevangenis in. De rechtbank neemt hem kwalijk dat hij vaak niets wist van zijn kopers. S. zei tijdens de zittingen dat hij erop vertrouwde dat de mensen die hem benaderden een weloverwogen keuze maakten. Achteraf gezien had hij zorgvuldiger te werk moeten gaan, maar zelfbeschikking staat voor hem voorop. “Mensen hoeven hun lijden niet te verantwoorden. Ik vind dat het een autonome beslissing moet zijn.”

Maar de rechtbank neemt geen genoegen met die verklaring. Zo werd middel X ingenomen door een jonge vrouw van 28 die meteen daarna spijt kreeg en 112 belde. Ze overleed daarna alsnog. Ook plaatsten de rechters vraagtekens bij de humaniteit van het middel. Ze legden hem het verhaal voor van de man die het poeder innam, en het daarna uitschreeuwde van de pijn. Nabestaanden omschreven in de rechtszaal de zelfverkozen dood van hun naasten eveneens als een lijdensweg.

Justitie schonk de afgelopen jaren veel aandacht aan middel X. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels minstens tien mensen als verdachten aangemerkt, onder wie voormalig CLW-voorzitter Jos van Wijk. CLW heeft inmiddels alle huiskamerbijeenkomsten stilgelegd. Ook werd een aantal leden geroyeerd. Het is onduidelijk of middel X nog ergens te verkrijgen is.

Praten over gedachten aan zelfdoding kan bij 113 Zelfmoordpreventie. Bel 0800-0113 of 113 voor een gesprek. U kunt ook chatten op www.113.nl.

