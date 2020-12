Versoepeling coronamaatregelen lijkt niet haalbaar

Het kabinet lijkt dinsdag geen versoepeling aan te kondigen van de coronamaatregelen voor de kerstdagen en de jaarwisseling. Ingewijden melden aan het ANP en de NOS dat het aantal nieuwe besmettingen van de afgelopen dagen te hoog is. Het kabinet zou overwegen mogelijk toch met Kerst iets meer gasten toe te staan. Nu is het dringend advies om niet meer dan drie gasten thuis te ontvangen.

Zondagmiddag was daarover in het Catshuis in Den Haag beraad met de meest betrokken ministers en een aantal adviseurs, leden van het Outbreak Management Team. De bedoeling is dat premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dinsdag op een persconferentie vertellen welke regels de komende weken gaan gelden. In het Catshuis werden nog geen definitieve beslissingen genomen. Dat gebeurt dinsdagochtend als de betrokken ministers nog een keer bij elkaar komen.

Besmettingscijfers zien er niet goed uit

Vrijdag temperde premier Rutte al de verwachtingen. De besmettingscijfers zien er niet goed uit, zei hij. Zaterdag en zondag zijn de cijfers alleen maar opgelopen. Zondag werden 6814 nieuwe besmettingen gemeten, 242 meer dan een dag eerder en 1313 meer dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. Het kabinet heeft deskundigen de gegevens over het aantal besmettingen met het coronavirus laten doorrekenen en vroeg advies over welk effect een versoepeling of nieuwe beperking zal hebben.

Menno de Jong, lid van het OMT, zei zondag tegen de Amsterdamse tv-zender AT5 dat het virus zo wijdverbreid is dat het beter is om de teugel niet te laten vieren. “Als je puur naar bestrijding van het virus kijkt, kan je beter niks doen.”

Lees ook:

Een blokjeskerst, of toch buitenbuffetten? Zo vier je Kerst het veiligst

De veiligheid van je kerstplannen hangt vooral af van hoe je je in de dagen ervóór gedraagt, waarschuwt viroloog Bert Niesters.