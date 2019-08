Verslavingszorg waarschuwt: verkoop lachgas moet scherper gecontroleerd

De verslavingszorg wil scherpere controle op de verkoop van grote cilinders lachgas. Deskundigen en artsen zien dat als dit middel in grote hoeveelheden wordt gebruikt, ook de nadelige effecten toenemen. Vrijdag werd bekend dat opnieuw twee jongeren zijn opgenomen in een ziekenhuis met een gedeeltelijke dwarslaesie nadat zij lachgas hadden geïnhaleerd.

De twee twintigers die in het Medisch Spectrum Twente belandden, zijn niet de eerste gebruikers met verlammingsverschijnselen. Eerder dit jaar berichtte ‘Nieuwsuur’ al over dertien patiënten die de afgelopen 2,5 jaar in revalidatiecentra terecht kwamen nadat zij excessief lachgas hadden gebruikt.

“Het gebruik is enorm toegenomen”, zegt Floor van Bakkum, manager preventie van verslavingskliniek Jellinek. “20 tot 30 procent van de jongeren heeft ervaring met lachgas, van wie het overgrote deel sporadisch gebruikt. Dan vallen de risico’s mee. Maar er is een groep, we weten niet hoe groot die is, die vaak en soms overmatig gebruikt. Dat kan leiden tot verslaving en klachten, waarvan verlamming de ergste is.”

Ook de meest recente cijfers van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) laten zien dat lachgas sterk in opkomst is. Het aantal meldingen van gezondheidsklachten steeg van 13 in 2015 naar 48 in 2017 en naar 54 in 2018. In de eerste helft van 2019 zijn er al 67 melding

Partydrug die officieel geen druk is

Revalidatieartsen, verslavingsklinieken, het NVIC en het Dwarslaesie Genootschap waarschuwen voor de effecten van de partydrug, die officieel niet eens een drug is. Lachgas valt sinds 2016 niet meer onder de Geneesmiddelenwet, maar onder de Warenwet en is daarom overal verkrijgbaar. En in steeds grotere hoeveelheden. Van Bakkum: “Het begon met de cilinders van slagroomspuiten. Tegenwoordig zie je meer grotere tanks met lachgas. Dat het volume toeneemt, baart ons wel zorgen.”

Terwijl de populariteit haar voorlopige piek heeft bereikt, vragen deskundigen zich af hoe zij de ballonnen van de straat krijgen. Van Bakkum: “Beschikbaarheid is belangrijk voor de mate waarin het middel wordt gebruikt.” Diverse gemeenten hebben verkoop tijdens evenementen aan banden gelegd. Dit najaar komt een ‘coördinatiepunt’ met een advies aan het ministerie.

Volgens Van Bakkum moeten particulieren bij aankoop van een grote cilinder aangeven waar zij het voor nodig hebben. “Als jij dat bestelt, dan moet er controle op zijn. Vragen wat voor productiebedrijf iemand heeft. Hoe je dat juridisch regelt, weet ik niet. Meer stoffen worden zo gecontroleerd.”

Lachgas zorgt voor een kort roesje. Nadelige effecten zijn duizeligheid, verwardheid en hoofdpijn. Dat zijn vooral de kortetermijneffecten. De vraag die onder artsen vooral speelt is: wat is de schade op langere termijn? Antoinette van Riel, toxicoloog bij het NVIC, denkt daarbij vooral aan jongeren onder de 24. “Bij hen zijn de hersenen nog in ontwikkeling.”

Ze ruiken niets

Sommigen kwamen voorheen zelden tot nooit in aanraking met drugs. “Veel mensen zien lachgas niet eens als een drug”, zegt Van Bakkum. “Ze doen het gewoon even. Dat kan ook omdat het zo snel is uitgewerkt. Als je als minderjarige naar huis moet, zien je ouders niets aan je, zoals bij alcohol. En ze ruiken ook niks. Dat maakt het middel zo makkelijk om te gebruiken.”

Van Riel denkt niet dat lachgas de plaats inneemt van andere drugs, zoals cannabis, of xtc. “Het komt erbij.” Dat is te zien op de spoedeisende hulp. Daar komen normaal gesproken geen patiënten binnen met een overdosis lachgas omdat het spul snel is uitgewerkt. Wel zien de acute hulpdiensten meer patiënten die het gas naast een andere drug gebruikten. Meestal gaat het om ghb, een ander goedkoop middel waar eenvoudig aan is te komen.

