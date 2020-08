Verplichte quarantaine, hoe ziet dat eruit?

Wat als mensen niet meer vrijwillig in quarantaine gaan na contact met een besmet persoon? Dan komende er dwingende individuele maatregelen, of te wel: een quarantaineplicht. Dat maakte minister Hugo de Jonge woensdagavond bekend. De regionale GGD’s, vooral in coronaclusters zoals Rotterdam en Amsterdam, wijzen steeds vaker op het gegeven dat mensen zich niet aan de quarantaine houden en zij daardoor hun werk voor niets doen. Dan belt een GGD-medewerker na een aantal dagen voor een check-gesprek en zit de gebelde bij het zwembad of in de auto of staat in de supermarkt.

Dus trekt het kabinet de teugels aan. Quarantaine stopt de verspreiding van het coronavirus en is cruciaal. Dus wordt quarantaine verplicht.

1. De hamvraag. Wat houdt quarantaine precies in?

De essentie is heel simpel: blijf 14 dagen thuis als blijkt dat u besmet bent met het coronavirus, of als u een naast contact van een besmet persoon bent. Werken is prima, maar doe dat vanuit huis. Alleen als iemand in de zorg werkt, gelden soms andere voorwaarden. De tuin of het balkon zijn onderdeel van thuis, daar mag u komen.

Bezoek is uit den boze, behalve als het de huisarts of iemand van de GGD is. Ga bij klachten dan ook niet de deur uit, maar neem contact op met een arts. Laat anderen boodschappen doen of de hond uitlaten.

2. Wie zijn nauwe contacten en wie bepaalt dat?

De GGD brengt na een positieve test de nauwe contacten van diegene in kaart op basis van een definitie van het RIVM. Huisgenoten zijn bijvoorbeeld nauwe contacten. Overige nauwe contacten zijn de mensen die langer dan 15 minuten op minder dan anderhalve meter afstand contact hadden met een coronapatiënt tijdens de besmettelijke periode. Die periode begint twee dagen voordat iemand klachten krijgt en eindigt nadat iemand 24 uur klachtenvrij is.

3. Kan de overheid iemand verplichten in quarantaine te gaan?

Niet zomaar. Zo is het plan om reizigers uit een risicogebied een quarantaineplicht op te leggen voorlopig een toekomstperspectief. Er is geen juridische grondslag om mensen te verplichten in quarantaine te gaan vanwege het enkele feit dat ze uit een dergelijk gebied komen.

Anders is het als iemand een nauw contact heeft gehad met een potentieel besmet persoon. Op grond van artikel 7 van de wet persoonlijke gezondheid kan het opleggen van een quarantaineplicht. In dit geval geeft minister Hugo de Jonge het bevel aan de voorzitters van de veiligheidsregio.

Zo’n quarantaineplicht opleggen is geen peulenschil. Allereerst moet de lokale GGD signalen hebben dat iemand niet vrijwillig thuis blijft en deze vervolgens doorgeven aan de veiligheidsregio. De voorzitter hiervan, meestal de burgemeester van de grootste gemeente, neemt dat besluit. Hij moet de officier van justitie hiervan op de hoogte stellen. De in quarantaine geplaatste persoon heeft het recht om tegen dit besluit in verweer te gaan bij de rechter.

Minister De Jonge onderzoekt of met aanvullende wetgeving de quarantaineplicht eenvoudiger kan worden opgelegd.

4. Kunnen we straks verrassingsbezoekjes verwachten van boa’s die komen checken of je thuis bent?

Dat zou kunnen. Een elektronisch polsbandje met GPS zoals mensen in quarantaine in Aziatische landen om krijgen, is ook een optie, maar kan op dit moment wettelijk niet. Het voert misschien ook wat ver.

Het simpele antwoord: het kabinet weet nog niet hoe het gaat handhaven op de quarantaineplicht, daarover wordt nog overlegd met de voorzitters van de veiligheidsregio’s, de GGD’s, rechters en het openbaar ministerie.

De straf die overtreders riskeren, is ook nog niet bekend. Uiteindelijk gaat een rechter daarover. Hoogleraar Recht en samenleving Jan Brouwer (Rijksuniversiteit Groningen) waarschuwt mensen alvast: Het negeren van die plicht kan verstrekkende gevolgen hebben, denkt hij. Helemaal als iemand andere mensen besmet. “Dan is er niet alleen de overtreding van de quarantainemaatregel, maar kan er sprake zijn van mishandeling of zware mishandeling. En als een café door jouw onverantwoorde gedrag dicht moet, riskeer je ook dat de caféhouder de schade op jou verhaalt.”

Lees ook:

De Kamer voelt weinig voor verplichte quarantaine

Niet alleen de oppositie, maar ook regeringspartijen tonen zich weinig enthousiast voor de plannen van minister De Jonge om iedereen die uit contactonderzoek naar voren komt als mogelijk besmet verplicht te laten testen.