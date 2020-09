Verpleegkundigen en onderwijs krijgen voorrang voor coronatest

De maatregel moet gaan gelden voor leraren in het basis- en voortgezet onderwijs, niet voor docenten in het mbo en het hoger- en wetenschappelijk onderwijs. Het kabinet wil dat docenten voorrang krijgen, omdat de maatschappelijke schade groot is als zij thuiszitten in afwachting van hun testresultaat. Ook leerlingen moeten dan thuisblijven, en vaak ook ouders om op hun kinderen te passen.

Premier Mark Rutte kondigde de ingreep na de ministerraad aan. De Tweede Kamer had het kabinet gevraagd om bepaalde groepen voorrang te geven. “We willen de groepen heel precies definiëren. Als je te veel mensen met voorrang gaat testen, dan ben je alsnog weer heel grote groepen aan het testen en dan krijg je ook weer vertraging.”

Het testbeleid loopt al langer stroef. Voor een goede bestrijding van het coronavirus is het belangrijk dat iedereen met klachten getest wordt, maar de capaciteit hiervoor is onvoldoende. Dat erkent Rutte. “Het testen zal nog even in de knel blijven. Ontzettend veel meer mensen maken gebruik van de testcapaciteit dan waarop die berekend is. Veel mensen laten zich ook testen als zij geen klachten hebben.” Daarom is het belangrijk, vindt Rutte, dat alleen mensen met klachten naar de teststraat gaan.

In gesprek met studentenorganisaties

Verder zegt Rutte dat het kabinet met zorg kijkt naar de oplopende viruscijfers, met name in de grote steden. De afgelopen dagen sprak het kabinet met de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Zij spraken onder meer af dat de noodverordeningen over onder meer afstand houden, steviger gehandhaafd moeten worden. Ook moeten steden met veel studenten in gesprek met studentenorganisaties om hen te overtuigen van het naleven van de coronaregels. Vooral in de leeftijdsgroep van twintig tot dertig vinden veel besmettingen plaats.

Vooralsnog zijn er geen nieuwe landelijke beperkingen in aantocht, zegt Rutte. “Het is zeker niet uit te sluiten dat er regionaal verdergaande maatregelen nodig zijn. Maar meer dwingende nationale maatregelen wil je zoveel mogelijk voorkomen. Die zijn slecht nieuws voor de economie en het leven van veel mensen.”

