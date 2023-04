Verpleegkundige verdacht van betrokkenheid bij overlijden van patiënten in Assen

Tijdens de coronapandemie zijn in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen mogelijk patiënten overleden door toedoen van een verpleger. Dat hebben het ziekenhuis en het Openbaar Ministerie donderdag bekendgemaakt. Een 30-jarige man die in die periode als verpleegkundige werkte in het ziekenhuis in Assen is afgelopen maandag aangehouden.

Na zijn aanhouding is de man voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij mag voorlopig alleen contact hebben met zijn advocaat.

Aangifte bij de politie

“De aanhouding heeft ons geschokt”, stelt de raad van bestuur van het Wilhelmina Ziekenhuis in een schriftelijke verklaring. De aanhouding van de man is het resultaat van een politieonderzoek naar zijn handelen. Het onderzoek werd ingesteld nadat bij de raad van bestuur een melding binnenkwam. Na een intern onderzoek heeft het ziekenhuis de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ingeschakeld en aangifte gedaan bij de politie.

In de verklaring stelt de raad van bestuur van het ziekenhuis: “We waarderen het dat de melder zorgen en informatie met ons heeft gedeeld. We hebben de melding direct serieus genomen en de noodzakelijke stappen gezet. Een eerste belangrijke stap was het op non-actief stellen van de medewerker. Op die manier kon het gedrag uit de melding niet worden voortgezet.”

Feiten verzamelen

Vanwege het lopende onderzoek willen politie en ziekenhuis voorlopig geen nadere informatie geven, bijvoorbeeld over het aantal slachtoffers dat de verdachte zou hebben gemaakt. “Wel hebben we oog voor het welzijn van onze medewerkers en eventueel betrokken patiënten of nabestaanden”, stelt het ziekenhuisbestuur. “De komende tijd richten wij ons, samen met de politie, vooral op het verzamelen van feiten. Op basis van de feiten wordt bepaald welke vervolgstappen gezet moeten worden.”

Het onderzoek naar het handelen van de verpleegkundige zich richt op de periode maart 2020 tot mei 2022. Mensen die zich afvragen of hun overleden naaste door de verpleegkundige om het leven is gebracht, moeten volgens het ziekenhuis contact opnemen met de politie Noord-Nederland. “Wij hebben op dit moment geen zicht op welke patiënten wel of niet onderdeel uitmaken van het strafrechtelijk onderzoek.”

Onoplettendheid is niet genoeg

Als er in een ziekenhuis patiënten overlijden is dat niet meteen aanleiding tot een strafrechtelijk onderzoek. “Niet elke fout die iemand maakt, valt onder het strafrecht”, stelde de rechtbank in Zutphen in 2020 in een zaak tegen een 24-jarige verpleegkundige. “Een moment van onoplettendheid is daarvoor ook niet genoeg. Het moet gaan om grove of aanmerkelijke onvoorzichtigheid, onachtzaamheid of nalatigheid.” De verpleegkundige had een medicatiefout gemaakt waardoor een patiënt was overleden. Zij werd veroordeeld voor dood door schuld.

In 2019 werd een leerling-verpleegkundige veroordeeld tot twintig jaar cel en tbs. Hij was volgens de rechter verantwoordelijk voor de dood van vijf oudere patiënten in de regio Rotterdam. In vier gevallen was er volgens de rechtbank sprake van moord.

Justitiële dwaling

De bekendste Nederlandse strafzaak tegen een verpleegkundige is die tegen Lucia de Berk. De Berk werd in 2003 door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. De kinderverpleegkundige zou verantwoordelijk zijn voor vijf moorden en twee pogingen tot moord op ziekenhuispatiënten die aan haar zorg waren toevertrouwd. In 2009 werd de zaak heropend bij het Arnhemse gerechtshof. Het hof concludeerde dat de veroordeling een justitiële dwaling was geweest en De Berk werd werd vrijgesproken.

De collega’s die in Assen met de verdachte hebben gewerkt tijdens de enorme drukte op de corona-afdeling, zijn woensdag ingelicht. De emoties liepen hoog op tijdens de heftige bijeenkomst, aldus het ziekenhuis.

