Verpleegkundige Ben van Omme (58) kreeg long covid. Binnenkort verliest hij één derde van zijn inkomen

In de chaotische eerste weken van de pandemie werkte Ben van Omme (58) uit Emmen als ambulanceverpleegkundige. “We kregen te horen: ‘Als iemand hoest en hij is op vakantie geweest in Italië of Wuhan, ga dan terug naar de auto om een pak aan te trekken’. Je moet je voorstellen dat je soms op 50 centimeter van een hoestende en proestende patiënt met de stethoscoop naar zijn longen zit te luisteren. Dat hoesten was normaal voor ons: dat zie je ook bij hartklachten.”

Van Omme is één van de vele zorgmedewerkers die nu ziek thuis zitten met long covid. Vakbond FNV Zorg en Welzijn trok zaterdag aan de bel. Zeker 500 zorgmedewerkers, maar mogelijk veel meer, dreigen tussen nu en juli hun baan kwijt te raken. Ze zijn dan twee jaar ziek, wat betekent dat ze instromen in de WIA. Hun netto inkomen daalt dan volgens de FNV met 30 tot 50 procent. Voor Van Omme geldt dat volgend jaar.

FNV wil dat er een fonds komt, zoals dat ook bestaat voor beroepsaandoeningen zoals schildersziekte. Mensen zoals Van Omme zouden daaruit een financiële tegemoetkoming moeten krijgen.

Hoe gaat het met u?

“De extreme vermoeidheid is de grootste klacht. Je moet je voorstellen dat je staat uit te hijgen na het hardlopen: met dat gevoel sta ik ‘s ochtends op. Verder spierpijn, duizeligheid, en ‘brain fog’: hersenmist. Ik heb moeite om woorden te vinden. Ik verslond vroeger boeken, maar nu kan ik nauwelijks een kolom in de Libelle lezen. Ik kook vaak, maar ik vergeet of ik al zout op de aardappels heb gedaan.”

Ambulanceverpleegkundige Ben van Omme (58) zit ziek thuis met long covid. Beeld Ben van Omme

Wanneer werd u ziek?

“Op 22 april 2020 werd ik positief getest. Ik ben daarna heel erg ziek geworden. Ik was zeven weken ziek thuis. De druk op de ambulance was groot, dus ben ik in juli 2020 weer de auto op ‘gekropen’. Ik heb me door die maanden heen geworsteld, tot het niet meer ging.”

“Sinds april 2021 zit ik weer thuis. Het is mijn geluk geweest dat ik nog even heb gewerkt: daardoor kom ik nu nog niet in de WIA. In april ben ik één jaar ziek: dan verlies ik volgens mijn CAO 30 procent van mijn inkomen. In april 2023 kom ik in de WIA, als ik nog niet hersteld ben.”

Wat zou dat voor u betekenen?

“Dan lever ik netto de helft van mijn inkomen in. Ik zing het komende jaar nog wel uit met spaargeld. Daarna zou ik moeten verhuizen. Maar ja, waarheen? We wilden kleiner gaan wonen, maar geen bank geeft me nu een hypotheek. En de huren in de vrije sector zijn niet te betalen.”

“Aan het begin van de epidemie stonden wij klaar als mensen ‘help’ riepen. We kregen applaus en stukken pizza. Maar nu wij ‘help’ roepen, hoort niemand het. In België hebben de werkgevers en de overheid de handen ineengeslagen voor financiële tegemoetkoming voor zorgmedewerkers die in de eerste golf besmet raakten, en long covid kregen. Dat zou hier ook moeten gebeuren.”

Zeker 2000 zorgmedewerkers hebben long covid De FNV opende in december een meldpunt voor zorgmedewerkers met long covid. Tot dusver klopten 2000 zorgmedewerkers daar aan. 70 procent van hen vermoedt dat ze besmet zijn geraakt op het werk. 500 verliezen binnenkort hun baan, omdat ze al twee jaar ziek thuis zitten. De vakbond wil dat ze langer in dienst kunnen blijven om te reïntegreren. In verschillende Europese landen bestaat een compensatieregeling voor zorgmedewerkers met long covid, stelt de FNV. Dat is ook in Nederland nodig, vindt de bond. Hier bestaat alleen een fonds voor ziekenhuismedewerkers die op de intensive care terechtkwamen: ZWiC (Zorg na Werk in Coronazorg). Voor medewerkers met long covid is niets geregeld.

