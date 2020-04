Verpleeghuizen bieden partner kans om in te wonen

Een deel van de verpleeghuizen maakt het partners van bewoners mogelijk hun geliefde toch nog te zien. Dat blijkt uit een belronde van Trouw. Sommige instellingen geven toestemming om voor de duur van de epidemie bij een bewoner in te trekken, op voorwaarde dat ook partner binnenblijft. Ook zijn er verpleeghuizen die in uitzonderlijke gevallen wel bezoek toestaan, ook aan bewoners buiten de stervensfase.

De Blije Borgh in Hendrik-Ido-Ambacht laat in één geval een partner inwonen. Het gaat om Charles de Koning (lees hier het interview). “Wij proberen in schrijnende situaties maatwerk te bieden”, zegt Han Hendrikse, directeur van De Blije Borgh. “Meneer laat zich vrijwillig opnemen en kiest ervoor in de hele periode van deze epidemie bij ons te wonen. Dat is een grote stap. Ik denk dat niet veel mensen dat willen.”

Hendrikse hoopt ook dat het bij dit ene geval blijft. “We hebben een zeer beperkte capaciteit, dus ik wil dit niet promoten en families geen valse hoop geven. Maar als er nieuwe vragen komen, kijken we daar serieus naar.”

Bij de West-Brabantse zorginstelling Surplus is meer ruimte voor partners om in te trekken. ‘In principe’ is dat mogelijk, en in enkele gevallen is het ook gebeurd. Zorgorganisatie Beweging 3.0, in Amersfoort en omgeving, kent één geval.

De meeste huizen doen het niet: te groot risico

Volgens Actiz, de branchevereniging van zorginstellingen, is het ‘inhuizen’ van partners niet in strijd met het bezoekverbod. Een woordvoerder stelt dat er meer zorginstellingen zijn die de mogelijkheid aanbieden of willen gaan bieden. Maar hij heeft niet de indruk dat er veel partners gebruik van maken.

Meer doden in verpleeghuizen dan bekend In verpleeghuizen overlijden waarschijnlijk meer mensen met het coronavirus dan tot nu toe bekend. Dat stelt Verenso, de vereniging voor specialisten ouderengeneeskunde, op basis van cijfers uit elektronische patiëntendossiers. Daaruit blijkt dat zeker 184 verpleeghuisbewoners zijn overleden bij wie het virus met een test was aangetoond. Nog eens 97 patiënten uit verpleeghuizen zijn overleden terwijl er een verdenking was van Covid-19, maar besmetting niet officieel is vastgesteld.

De meeste van de veertien zorginstellingen die reageerden op vragen van Trouw bieden de mogelijkheid niet. “Geen sprake van”, zegt bestuurder Ben de Koning van de Frankeland Groep uit Schiedam. Hij spreekt van een te groot risico.

Het kabinet maakt een uitzondering op de bezoekersstop voor bewoners in de stervensfase. Sommige verpleeghuizen strijken vaker met de hand over het hart. Zo maakt de Groningse zorgorganisatie Zinn een uitzondering voor bewoners van wie het leven in gevaar komt als ze geen bezoek ontvangen. “We hebben bijvoorbeeld een bewoner die alleen eet als zijn vrouw erbij is”, zegt woordvoerder Marloes Lok. Er zijn volgens Lok hooguit vijf van dat soort uitzonderingen, op een totaal van duizend bewoners.

Alle verpleeghuizen die Trouw sprak vinden de bezoekersstop noodzakelijk om hun bewoners en personeel te beschermen, en vinden dat de maatregel pas moet worden versoepeld als dat veilig kan.

