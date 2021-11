Verpleeghuisarts: ‘Medewerkers zijn aan het einde van hun latijn’

Het is vliegen van de ene naar de andere locatie deze dagen voor Mieke Petterson, specialist ouderengeneeskunde bij Parago. Pas aan het einde van haar werkdag gaat ze langs bij een van de verpleeghuizen waar ze werkt, Innoforte in Velp. In dit huis werd afgelopen weekeinde een bewoner positief getest op corona. De bewoner had slechts wat milde klachten. Petterson: “Ik plan het bezoek bewust aan het eind van de dag, omdat ik naderhand naar huis ga en niet nog naar een andere locatie moet. Dat is veiliger.”

Op de afdeling wonen dementerende ouderen. “De bewoners zijn erg kwetsbaar”, vertelt Petterson. “Tegelijkertijd kun je hen eigenlijk niet uitleggen dat ze op hun kamer moeten blijven. Dat hoeven ze dan ook niet. Ze lopen graag rond. We hebben de bewoners van deze afdeling wel afgeschermd van de overige bewoners, ze mogen niet meer door het hele gebouw wandelen. En ze mogen ook niet naar buiten. Zo proberen we het risico op verdere verspreiding zo klein mogelijk te houden.”

‘Onze huizen afsluiten van de buitenwereld is iets wat we echt nooit meer willen’

Vandaag worden ook de overige bewoners en werknemers van de afdeling getest. “Bijna iedereen is gevaccineerd, toch wordt het spannend. Op andere locaties hebben we dit al eerder gezien. Soms valt het mee en blijft het bij één of twee positieve testen. Soms zijn er veel meer besmettingen, ook onder de medewerkers. Je kunt verrast worden, omdat iemand totaal geen klachten heeft en toch een positieve testuitslag heeft.”

Mondkapjes voor de medewerkers en bezoekers zijn nooit weggeweest, ook afgelopen zomer niet. Er mag (minder) bezoek blijven komen, maar bij iemand met corona mag dat alleen als iemand volledig is ingepakt in persoonlijke beschermingsmiddelen. “Je kunt je voorstellen dat het voor mensen met dementie heel beangstigend kan zijn als hun zoon of dochter zo binnenkomt”, zegt Petterson. “Maar onze huizen afsluiten van de buitenwereld zoals vorig jaar is iets wat we echt nooit meer willen.”

Samen koffiedrinken, een praatje maken of een spelletje doen

Op de afdeling blijven de bewoners zoveel mogelijk hun dagelijkse dingen doen. Samen koffiedrinken, een praatje maken of een spelletje doen. “Veel hangt af van hoe groot de uitbraak wordt. Als er nu meerdere medewerkers uitvallen met corona, dan beperken we ons tot de basiszorg zoals eten en wassen, en is er minder ruimte om wat leuks te doen.”

Petterson hoopt dat de boostervaccins zo snel mogelijk kunnen worden gezet in de ouderenzorg. “Er is hoge nood, medewerkers zijn aan het einde van hun latijn. Het aantal ernstig zieke mensen en overlijdens valt gelukkig nog mee, al weten we niet hoe dat volgende week is. Het kan hard gaan en er is veel leed. Stel je eens voor dat dit je laatste levensfase is. Dan is een maand opgesloten zitten op je afdeling, met minder activiteiten en bezoek in beschermende pakken gewoon heel heftig.”

