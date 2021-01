Veroordeelde relschopper wist niet eens dat er een demonstratie was

Hij wist niet eens van de demonstratie tegen het overheidsbeleid. Laat staan dat hij naar het Amsterdamse Museumplein was gekomen om te knokken met de politie. Die zondag, 17 januari, had hij op het grasveld afgesproken met vrienden uit het Vondelpark. “Bij één van hen zouden we Ajax-Feyenoord gaan kijken.” Meedoen aan de rellen was de bedoeling niet. “Maar op een of andere manier ben ik meegesleept.”

Bryan H., de eerste verdachte die vanwege het oproer op het Museumplein op het beklaagdenbankje moest neerstrijken, werd woensdag veroordeeld tot negentig dagen gevangenisstraf, waarvan zestig voorwaardelijk. De Amsterdamse rechter besliste via het snelrecht dat de 46-jarige post­bode zich heeft misdragen tijdens de eerste grootschalige agressiegolf waarmee de wanorde in Nederland anderhalve week geleden begon.

Bolletjes coke en bijna veertig pillen MDMA

H., in een zwart overhemd, jeans en gympies, gaf toe met twee kasseien te hebben gegooid. De uit de straat getrokken stenen scheerden vlak over de hoofden van agenten, die zich in een linie hadden opgesteld om de demonstranten en relschoppers van het plein te verjagen. Ook bekende hij de oproepen om weg te gaan opzettelijk te hebben genegeerd, en inderdaad had H. bolletjes coke en bijna veertig pillen MDMA op zak.

“Het plan was om te chillen, te kijken wat er zou gebeuren.” H. sliste licht en kwam moeilijk uit zijn woorden. Hij zei zich plots in de frontlinie te bevinden, nadat Defend IJmuiden, een in het zwart gehulde actiegroep met een dode vis als logo, hem uitnodigde zich bij hen aan te sluiten. “Ik kan eigenlijk niet uitleggen waarom ik mee ben gaan doen, ik kreeg een gevoel van leger tegen leger, een soort machtigheid.”

De slokken whisky en pillen die hij die dag door had geslikt, speelden daarbij een rol, denkt H.. “Ik had van de slechten weg moeten gaan, naar huis. Ik ben geen hooligan. Ik zal dit nooit meer doen, zou dit nooit meer willen meemaken.”

Een voorbeeld stellen

Met het dagvaarden van H. hoopt het Openbaar Ministerie een voorbeeld te stellen. Over het hoofd van de verdachte richtte de officier van justitie zich tijdens zijn betoog ook tot andere relschoppers. “Laat mij glashelder zijn: geweld gericht tegen de politie is onaanvaardbaar en ontoelaatbaar.”

De officier zei dat het OM hard zal optreden tegen oproerkraaiers die met ploertendoders zwaaiden, straatmeubilair vernielden, en honden, paarden en agenten belaagden met stenen en vuurwerk. “Daar kom je niet mee weg.”

Justitie eiste een gevangenisstraf van zes maanden tegen H., waarvan één maand voorwaardelijk. De officier wees de rechter op de uitspraak van een collega. In Den Haag kreeg een 19-jarige man woensdag twee maanden cel opgelegd vanwege het gooien van een steen naar een politiebus tijdens rellen in de Haagse Schilderswijk. Ook in Middelburg en Breda veroordeelden snelrechters vijf mannen tot gevangenisstraffen vanwege opruiing en verzet tegen de avondklok.

In het geval van H. ging de rechter tegen justitie in. Hij sloot zich aan bij de advocaat van de veertiger, die aandroeg dat zijn cliënt niet de juiste persoon was om ‘op het schild te hijsen als hoofdschuldige van alles wat er momenteel misgaat in de maatschappij’. “In deze zaak is maatwerk van belang.”

Hij zou zijn baan verliezen bij een lange celstraf.

H., die al drie keer eerder voor geweldgebruik werd veroordeeld, heeft namelijk een licht verstandelijke beperking. Hij slikt antipsychotica, worstelt met verslavingen en zou zijn huis, baan en steun van hulpinstanties verliezen bij een lange celstraf. Met die problemen in het achterhoofd kwam de rechter tot zijn vonnis.

Naast een gevangenisstraf kreeg H. opgelegd dat hij zich op vaste tijden moet melden bij de reclassering, en ­moet afkicken van drank en harddrugs. Ook moet hij 500 euro betalen aan het nog op te richten fonds van de gemeente voor herstel van de door relschoppers aangebrachte schade. De laatste voorwaarde die de rechter stelde: H. moet zich houden aan de avondklok.

