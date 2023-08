Veroordeelde jihadstrijder Victor D. uit Overijssel duikt op in podcast. ‘Op een dag vieren we in Damascus de overwinning’

Twee jaar geleden werd hij in Nederland veroordeeld tot een celstraf van zes jaar. Nu blijkt dat de Overijsselse jihadstrijder Victor D. nog altijd in de Syrische stad Idlib woont en werkt. In een anderhalf uur durende podcast met een Turks-Duitse jihadstrijder legt de dertiger, wiens naam nu Zakariya D. of Zakariya al-Hollandi luidt, hoe hij als postbode uit Heeten verzeild raakte in de Syrische strijd tegen dictator Bashar al-Assad.

In The New Middle East Podcast wijst hij de aanslagen van 11 september 2001 aan als de kiem van zijn bekering. “In het kleine dorpje waar ik leefde, wisten we niets van moslims. De beelden van 9/11 kwamen wereldwijd in elk huishouden terecht, Europa maakte een ruk naar rechts en extreemrechts. De VS vielen Afghanistan binnen en later Irak. Ik realiseerde me: deze manier van vechten is abnormaal, hier zit meer achter.”

Plicht om moslimbroeders te helpen

Na de opkomst van de PVV, zo heeft de nu 35-jarige al eerder aan media gemeld, besloot D. te onderzoeken waarom de islam zo onder vuur lag. Wat was er eigenlijk zo erg aan de verzen in de Koran? Rond 2010 schafte hij een exemplaar van het heilige boek aan en raakte zodanig bevangen dat hij zich bekeerde. Vanaf dat moment zocht hij steeds vaker gelijkgestemden op in de Randstad, hij sprak online met moslims en bezocht moskeeën, onder meer die in Zwolle.

“Ik was verrast”, stelt D. in de podcast. “Dit is het geloof van alle profeten. Hoe meer ik las, hoe meer ik het voelde. Ik huilde nooit. Niet van geluk en niet van verdriet. Toen waren mijn tranen niet te stoppen. Een overweldigend gevoel.”

Begin 2013 besloot de bekeerling af te reizen naar Syrië. Hij kon naar eigen zeggen niet anders, voelde de plicht zijn ‘moslimbroeders’ te helpen. “In de trein bij Arnhem besefte ik: als ik de grens met Duitsland overga, is er geen weg meer terug. Ik ben weg en keer nooit terug.”

‘IS-strijders zijn een stel bekrompen criminelen’

Inmiddels is het tien jaar geleden dat hij zijn biezen pakte. “Maar het voelt als eeuwen geleden. Er is zo veel gebeurd.” Vijf jaar geleden erkende D. tegenover De Groene Amsterdammer dat hij zich aanvankelijk bij IS voegde. “Ik heb twee maanden bij IS gezeten, maar dat was helemaal in het begin. Mijn Arabisch was nog heel zwak en ik wilde gewoon vechten en mensen verdedigen. Dus ik tel dat niet mee. Toen was hun extremisme ook nog niet zo bekend.”

In The New Middle East Podcast neemt hij afstand van IS. “Het zijn extremisten. Zelfs de ergste seriemoordenaars, met de meest verwrongen geesten, zouden niet op de daden komen die IS heeft begaan.”

D. rept over het bloed dat in Syrië door de straten liep, over de video’s waarin IS-strijders opponenten verdronken. “Het is zo ziek, vooral omdat ze zich voordoen als dé vertegenwoordigers van de islam. Het is een stel bekrompen criminelen.”

In 2016 werd D. door toenmalig minister Bert Koenders van buitenlandse zaken op de lijst van terroristen geplaatst. Een jaar later werd hij veroordeeld vanwege het volgen van een gevechtstraining en lidmaatschap van de gewapende rebellengroep Jabhat al-Nusra, die banden onderhoudt met Al-Qaida. Ook in het hoger beroep, dat de Heetenaar aanspande in de hoop op strafvermindering, kreeg hij zes jaar gevangenisstraf opgelegd. Zelf heeft hij altijd in het midden gelaten of hij slachtoffers heeft gemaakt.

Vier uur per dag stroom

Over zijn huidige bestaan in Idlib vertelt D. niet in de podcast. Hij zit inmiddels bij een kleinere jihadistische groep dan Al-Nusra en zegt te werken als islamdocent. In De Groene Amsterdammer gaf hij in 2018 toe eenzaam te zijn. “Ik heb hier vier uur per dag stroom. Geen warm water. Gas koop je gewoon in een cilinder. Televisie is een luxeproduct. In de winter is er geen ontkomen aan de kou, die dringt hier in de winter tot de botten door en in de zomer is er verschroeiende hitte.”

Toch lijkt de dertiger niet terug naar Nederland te willen. “Ik ben een Nederlander maar vecht hier met mijn Syrische broeders om ons gezamenlijke project te laten slagen”, zegt hij tegen de interviewer van The New Middle East Podcast. “Op een dag staan we allemaal samen bij het presidentieel paleis in Damascus om de overwinning te vieren.” Zet D. wel voet op Nederlandse bodem, dan wordt hij direct opgepakt.

Podcasts over jihadi’s Zakariya D. is niet de eerste jihadstrijder die luisteraars via een podcast inkijk geeft in de Syrische oorlog. Zo bestormde in 2018 Laura H. de hitlijsten, over het onderzoek van NRC-journalist Thomas Rueb naar de gelijknamige twintiger uit Zoetermeer, die een jaar eerder was veroordeeld. Ook is er I am not a monster van de BBC en het Amerikaanse Frontline PBS. Voor die serie dook dook de Britse onderzoeksjournalist Josh Baker vier jaar lang in één zaak, namelijk die van de Amerikaanse vrouw Sam Sally, die zelf beweert onder valse voorwendselen naar Syrië te zijn gelokt. Onlangs verscheen het tweede seizoen, waarin Baker onderzoekt wat drie Britse schoolmeisjes deed besluiten zich plotseling bij IS te voegen.

