Verontwaardiging over rellen op Urk, waar jongeren een teststraat in de brand staken

Bij de rellen in Urk zijn twee personen aangehouden. Volgens de politie zijn daarnaast tientallen boetes uitgedeeld voor het niet naleven van de avondklok.

De gemeente Urk, politie en het Openbaar Ministerie laten weten “zeer verontwaardigd te zijn over de gebeurtenissen”. In een gezamenlijk persbericht schrijven ze: “Vanavond was een groep relschoppers actief die de rust op Urk verstoorde. Met een gedrag waar geen woorden aan kunnen worden gegeven. Van het gooien van vuurwerk en stenen tot aan het vernielen van politieauto’s en met als dieptepunt het in de brand steken van de testlocatie van de GGD.”

“Dit is niet alleen volstrekt onacceptabel, maar ook een klap in het gezicht van in het bijzonder de GGD-medewerkers die bij de testlocatie alles doen om Urkers te helpen”, staat in de verklaring. Meerdere mensen zijn aangehouden en diverse bekeuringen zijn uitgeschreven vanwege het overtreden van de avondklok.

Dramatisch verlopen avond

Burgemeester Cees van den Bos van Urk liet zaterdagavond al weten zich te schamen voor wat er zaterdagavond in zijn gemeente gebeurde. “Dramatisch zoals deze avond nu verloopt”, schreef Van den Bos op Twitter. “Mij rest als burgemeester, samen met de politiechef en de officier van justitie, maar een middel: het afgeven van een noodbevel en de inzet van de ME.” Van den Bos sluit af met “We willen rust op Urk”. De mobiele eenheid en de marechaussee stonden klaar om in te grijpen als het nodig is.

Dramatisch zoals deze avond nu verloopt. Ik schaam me voor de gebeurtenissen. Op dit moment rest mij als burgemeester, samen met de politiechef en de officier van justitie, maar een middel: het noodbevel (afgegeven) met de inzet van de ME. We willen rust op Urk. — Cees vd Bos (@chvdbos) 23 januari 2021

Eerder op de avond kwam het bericht dat de coronateststraat van de GGD in brand is gezet. “Dat was brandstichting, dat kan niet anders”, aldus de politie. Op sociale media gaat een filmpje rond waarop te zien is hoe iemand de deur van de teststraat intrapt. Kort daarna staat het gebouwtje in brand.

“Toen de brandweer bezig was met blussen, hield de politie de jongeren op afstand zodat de brandweer daarbij niet gehinderd werd”, zegt de politiewoordvoerster. Een uur na het ingaan van de avondklok waren er volgens haar nog altijd zo’n vijftig auto’s op het haventerrein.

Aanhoudingen in Stein

Op de meeste plaatsen was het zaterdagavond, maar in Stein in Limburg was het ook onrustig. De politie heeft daar twaalf jongeren aangehouden die de avondklok negeerden. Volgens de politie waren de jongeren de straat opgegaan om bij elkaar te komen, muziek te maken en alcohol te drinken.

Zeker honderd jongeren hadden zich rond 21.00 uur verzameld in het centrum. Van daaruit trokken ze door de straten, “dictatuur” scanderend. Ze werden toegesproken door iemand met een megafoon die zei: “Vandaag is de eerste dag dat we laten weten dat we er klaar mee zijn”. Ook staken ze vuurwerk af en gooiden dat naar de politie.

De avondklok geldt de komende weken tussen 21.00 uur en 04.30 uur, als middel tegen verspreiding van het coronavirus. Volgens de gemeente, politie en het OM wordt de avondklok “de komende week strikt gehandhaafd” in Urk.

