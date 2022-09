Verontwaardiging over correspondentie tussen Ridouan T. en Mohammed B.

Minister Dilan Yesilgöz-Zegerius van veiligheid en justitie kan zich opmaken voor een spervuur van kritische Kamervragen over de contacten tussen de zwaarste criminelen in Nederland. Aanleiding is berichtgeving van De Telegraaf over de in detentie ontstane vriendschap tussen Ridouan T., leider van de zogeheten mocro-maffia, en Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh.

Zij zaten enige tijd samen vast in de extra beveiligde inrichting (EBI) in Vught en leerden elkaar daar beter kennen. Toen justitie zich hierover zorgen begon te maken, werd B. overgeplaatst. Sindsdien wisselen ze brieven uit met koranverzen. Daarin zijn volgens justitie gecodeerde boodschappen verborgen.

‘Terreur van opgepakte maffia’

“Ontluisterend hoe simpel kopstukken uit de mocro-maffia contact met elkaar kunnen houden”, tweette PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken. “Dat weten we al jaren. Systeem zo lek als een mandje met verwoestende gevolgen.”

Ook VVD-Kamerlid Ulysse Ellian reageerde verbolgen op de correspondentie tussen de twee prominente gevangenen. “Brieven waarvan de inhoud en intentie haast niet te duiden is. Laat het tot je doordringen.”

‘Terreur van opgepakte maffia’, vindt CDA-Kamerlid Anne Kuik. “Met elke kleine vrijheid die er is wordt de vrijheid van anderen ingeperkt. Dat de zwaarste criminelen contact met elkaar mogen hebben, is sowieso van de zotte. Vragen aan de minister hoe dit gevaar de kop in te drukken.”

D66-Kamerlid Joost Sneller ’kijkt uit naar maatregelen van de minister’, zegt hij tegen De Telegraaf. “Deze meneer (Ridouan T., red.) is buitencategorie. Je moet er alles aan doen om te zorgen dat hij crimineel handelen niet kan voortzetten.”

Levenslang

Tegen Ridouan T. is levenslang geëist in een veelomvattend proces dat nog gaande is. Mohammed B. is in 2005 tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld.

De Telegraaf melddezaterdag ook dat premier Rutte en kroonprinses Amalia extra beveiliging hebben gekregen, na signalen dat kopstukken uit de mocro-maffia plannen zouden hebben om een aanslag op hen te plegen of hen te ontvoeren. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen deze signalen en de contacten tussen Ridouan T. en Mohammed B..

Nadere details over de kennelijke bedreigingen en de genomen maatregelen wil justitie niet kwijt. Zolang het onderzoek loopt, verblijft prinses Amalia niet in haar studentenhuis in Amsterdam, aldus De Telegraaf.

