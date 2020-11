Vernietigende reacties op de woorden van Slob: ‘De afwijzing van homoseksuele jongeren kan funest zijn’

De hele dinsdag regende het kritiek op minister Slob van onderwijs, nadat hij maandag een motie naast zich neerlegde om reformatorische scholen te verbieden om ouders verklaringen tegen een homoseksuele levenswijze te laten ondertekenen. Op Twitter wordt de hashtag #Slob veelvuldig gebruikt om de minister te bewegen zijn woorden terug te nemen. De oproep van tv-presentator Tim Hofman om de bewindsman een verzetsmail te sturen, werd ruim tienduizend keer gedeeld.

Arie Slob is voor het subsidiëren van discriminatie.



Arie Slob is voor het subsidiëren van homofobie.



Arie Slob is voor het subsidiëren van kinderen een trauma bezorgen.



Arie Slob is voor het subsidiëren van kinderen depressief maken. https://t.co/nxGyqMVuJp — Tim Hofman (@debroervanroos) 9 november 2020

Ook bij Roze in Blauw, de organisatie binnen de politie die strijdt tegen anti-homogeweld, kwamen dinsdag ‘meerdere’ vragen binnen van mensen die aangifte willen doen tegen minister Slob. Na overleg met de organisatie besloot het Openbaar Ministerie te onderzoeken of de uitspraken van Slob ‘discriminerend’ en dus strafbaar zijn.

“Er wordt wel vaker aangifte gedaan na dit soort incidenten”, stelt een woordvoerder van de politie. “We bekijken dan met het OM of het inderdaad zinvol is om nader onderzoek in te stellen. We hebben nu geconcludeerd dat dat het geval is.” Hoeveel aangiftes er precies zijn gedaan, kan de politie nog niet zeggen. Overigens is een aangifte tegen een bewindspersoon altijd van symbolische aard, legt de woordvoerder uit, ministers kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd voor wat ze in het parlement zeggen of schrijven.

Een heteronormatieve boodschap

Nadat Slob dinsdagmiddag water bij de wijn deed door te stellen dat toelatingsverklaringen waarin homoseksualiteit wordt afgewezen te ver gaan, blijft het de vraag of de storm gaat liggen. Tv-ster Hofman is in ieder geval nog niet volledig overtuigd. “Slob wist heus dat het kwalijk was wat-ie zei”, stelde hij op Instagram.

Ook Astrid Oosenbrug, voorzitter van COC Nederland, blijft kritisch. “De minister blijft een heteronormatieve boodschap afgeven die afwijzend is tegenover homoseksuele jongeren. Die afwijzing kan funest zijn, vooral in een kwetsbare periode als iemands schooltijd.” Oosenbrug zegt veel contact te hebben met jongeren op christelijke scholen die worstelen met hun homoseksualiteit. “Uit hun verhalen blijkt dat ze zich niet veilig voelen, niet uit de kast durven te komen. Dan kun je ook niet goed presteren op school.”

Het onderwijs over homoseksualiteit zou volgens Oosenbrug op alle scholen ‘positief moeten zijn in plaats van negatief’. “Wat je wil, is dat mensen gaan begrijpen dat er diversiteit bestaat in de wereld.” Oosenbrug zegt best te begrijpen dat mensen willen opkomen voor hun grondwettelijke vrijheid van onderwijs. “We dringen echt niks op aan mensen. We zeggen alleen: stel je hart open voor iedereen, voor elk mens.”

Lees ook:

Na felle kritiek neemt Slob zijn woorden terug: ouders vragen homoseksualiteit af te wijzen, gaat toch te ver

Na ophef in de Kamer besloot Arie Slob een deel van zijn woorden van een dag eerder terug nemen. Scholen die ouders vragen om homoseksualiteit af te keuren, gaan wel degelijk te ver, zegt de onderwijsminister nu.