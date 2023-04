Vernietigende evaluatie: laag btw-tarief werkt niet

Het lage btw-tarief van 9 procent op bijvoorbeeld voedingsmiddelen, water of voor de cultuursector is maar zelden doeltreffend en de kosten ervan staan niet in verhouding tot het bereikte doel.

Dat concludeert onderzoeksbureau Dialogic na evaluatie van alle gebruikte lage btw-tarieven sinds de invoering ervan in 1969. Het lagere btw-tarief moet voor elk product of dienst kritisch tegen het licht worden gehouden. Vaak kan zo’n regeling net zo goed worden afgeschaft, sommigen kunnen beter worden vervangen door een subsidie-regeling of door een algehele verlaging van de inkomstenbelasting, aldus Dialogic.

Het is voor het eerst dat het ministerie van financiën een evaluatie van alle btw-maatregelen heeft laten uitvoeren. De conclusies komen echter kort na het ronduit negatieve advies van onderzoeksbureau SEO over de kabinetsplannen om het btw-tarief op groente en fruit af te schaffen. Het doel daarvan moet zijn dat mensen gezonder gaan eten. Maar dat effect betwijfelen deze onderzoekers. Sterker nog: in dat onderzoek staat bijvoorbeeld dat de kans reëel is dat het extra inkomen dat hierdoor vrijkomt door huishoudens ook zal worden gebruikt om ander ongezond voedsel te kopen.

Nog geen officieel standpunt

De discussie over nut en noodzaak van voor- en tegenstanders is inmiddels losgebarsten. Maar het kabinet heeft nog geen officieel standpunt ingenomen. Dat geldt ook voor dit evaluatieonderzoek over het lage btw-tarief. Bekend is wel dat partijen als D66 en CU voorstander zijn van een lager btw-tarief voor groente en fruit. CDA-staatssecretaris Van Rij (financiën) streeft zelf naar een eenvoudiger nieuw belastingstelsel, en daar past afschaffing van het lage btw-tarief juist goed in.

De meeste lage btw-plannen zijn ingevoerd met een goed doel voor ogen. Zo werd er ooit gestart met een lagere btw om de omzetbelasting voor minder draagkrachtigen te verlichten. Later kwamen er andere doelen bij, zoals de consumptie van bepaalde goederen of het stimuleren van het gebruik van specifieke diensten. Ook het bevorderen van de werkgelegenheid in een bepaalde sector is eraan toegevoegd.

Rijke huishoudens profiteren

Sinds 1969 zijn steeds meer producten en diensten onder het lage btw-tarief komen te vallen. Inmiddels loopt de schatkist hierdoor jaarlijks 13,4 miljard euro aan btw-inkomsten mis. Onder het lage btw-tarief vallen tegenwoordig voedingsmiddelen, de culturele sector, arbeidsintensieve diensten, sierteelt, agrarische goederen, logiesverstrekking, personenvervoer, genees- en hulpmiddelen en elektronische publicaties.

Onderzocht is zowel de doeltreffendheid als de kosten die ermee zijn gemoeid. Alleen het lagere btw-tarief voor elektronische publicaties zijn volgens de onderzoekers zowel doeltreffend als doelmatig gebleken. Voor alle andere goederen, diensten en sectoren geldt dat het geen ‘doelmatig’ instrument is. Sterker nog: de 50 procent meest draagkrachtige huishoudens profiteren twee keer zoveel van een lagere btw als de lage inkomens. Het kost de overheid via de btw 20 euro om effectief 1 euro extra bij de 10 procent minst draagkrachtigen te krijgen.

