Vernielingen en vuurwerk bij onrustige demonstratie tegen zwarte piet, ME grijpt in

Een geplande demonstratie van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Staphorst is zaterdagmiddag afgelast nadat honderden dorpsbewoners een afrit van de A28 naar het dorp blokkeerden. Enkele Staphorstenaren - deels zwart geschminkt - gooiden daarbij met vuurwerk en eieren naar auto’s die het dorp probeerden in te komen.

ME grijpt in, intocht gaat wel door

Uiteindelijk moest de mobiele eenheid (ME) er aan te pas komen om de rust in het dorp te herstellen. Van zeker één auto werden de banden lekgestoken, ruiten ingeslagen en de ruitenwissers en spiegels vernield, meldt De Stentor. Volgens Jerry Afriyie van KOZP zaten er leden van de actiegroep in de auto’s die werden belaagd.

Eerder op de middag had burgemeester Jan ten Kate de demonstratie van KOZP al verboden, na overleg met het openbaar ministerie en de politie. “Alle inzet van de politie is elders nodig bij de toegangswegen naar Staphorst”, viel te lezen op de website van de gemeente. “De veiligheid zou niet gegarandeerd zijn voor zowel de bezoekers op het feest als de demonstranten.” Het sinterklaasfeest op het Marktplein ging wel door.

De politie, waaronder ME, wordt op dit moment op verschillende plekken ingezet rondom Staphorst in verband met ongeregeldheden rondom de (inmiddels verboden) demonstratie van KOZP. ^ep — Politie Overijssel (@POL_Overijssel) 19 november 2022

Demonstratievak en extra camera's voor veilig verloop

Kick Out Zwarte Piet had vooraf toestemming aangevraagd en gekregen om tijdens de intocht in Staphorst te demonstreren. De gemeente had daartoe een speciaal demonstratievak ingericht op het Marktplein in het dorp. Ook plaatste de gemeente extra beveiligingscamera’s in het gebied. Uiteindelijk sloeg de vlam juist aan de rand van het dorp in de pan.

Staphorst houdt ondanks eerdere protesten vast aan een vrij traditionele sinterklaasviering met zwarte pieten, al lijkt er ook in het conservatieve dorp voorzichtig een kentering gaande. Zo lopen er dit jaar niet alleen zwarte pieten mee, maar ook bruine pieten met Staphorster stipwerkmotieven.

Eerder deze maand riep Kick Out Zwarte Piet nog een meldpunt in het leven waar mensen kunnen doorgeven of er in hun eigen gemeente nog traditionele zwarte pieten meelopen. “Er is veel bereikt en er is alle reden hoopvol te zijn, maar er zijn in Nederland nog steeds plekken waar racisme niet tot nauwelijks benoemd of bestreden wordt”, zegt de organisatie daar over.

Lees ook:

Hoe Zwarte Piet verdween uit Volendam

Vorig jaar nog werden anti-zwartepietdemonstranten er onthaald op een spervuur van eieren, oliebollen en visafval. Maar dit jaar doet Volendam de figuur in de ban. Hoe is dat gekomen?