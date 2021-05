Vermoedens bezorgde artsen bevestigd: forse stijging jongere coronapatiënten

In deze coronagolf liggen er in de ziekenhuizen veel meer jongere patiënten, van tussen de 30 en 50 jaar oud. Niet alleen daalt de gemiddelde leeftijd van covidpatiënten, mede door vaccinatie van ouderen, maar ook in absolute zin is er sprake van een forse stijging van het aantal ernstig zieke jonge mensen dat ziekenhuiszorg nodig heeft. De Britse variant van het virus is een mogelijke oorzaak van hogere ziekenhuisopname.

De stijging van jonge patiënten doet zich voor op zowel de intensive care (ic) als de verpleegafdelingen en houdt geen gelijke tred met de toename van het aantal besmettingen. Oftewel: er liggen nu meer mensen door corona in de ziekenhuizen dan je op basis van eerdere pieken zou verwachten, en met name patiënten met een lagere leeftijd.

Zo werden in maart en april (tot de 29ste) van dit jaar 294 coronapatiënten tussen de 30 en 50 opgenomen op de ic, ten opzichte van 263 in dezelfde maanden vorig jaar, toen de piek aan patiënten door de eerste golf in totaal veel hoger lag. Op de verpleegafdelingen liggen er nu ongeveer evenveel coronapatiënten als halverwege januari. Maar verreweg de grootste toename is er van patiënten tussen de 30 en 50 jaar.

Beeld Sander Soewargana

Steeds meer bewijs

Volgens hoogleraar inwendige geneeskunde Robin Peeters bevestigen de cijfers een al vaker uitgesproken vermoeden van artsen en verpleegkundigen. “Collega’s in het hele land hebben het over al die jonge patiënten die ze zien, maar cijfers ontbraken nog. Nu is er steeds meer bewijs voor de stelling dat meer jonge mensen door corona in het ziekenhuis belanden.” Peeters is hoofd interne geneeskunde van het Erasmus MC en voorzitter van de beroepsvereniging voor internisten. In het Erasmus is hij verantwoordelijk voor de covidzorg op de verpleegafdelingen.

Peeters schetst het beeld: “Zo’n 75 procent van deze patiënten tussen de 30 en 50 jaar heeft geen andere aandoeningen of stoornissen. Het zijn gezonde jonge mensen die nu hartstikke ziek in het ziekenhuis liggen. Als deze patiënten weer naar huis gaan, wacht nog een lange periode van herstel, met kans op chronische klachten.”

Volgens Peeters is de situatie nog ernstiger dan je je op het eerste gezicht realiseert. Er worden namelijk ook zo’n zeshonderd coronapatiënten thuis verzorgd met zuurstoftherapie, bleek vorige week via Nu.nl. Dat gebeurde vorig jaar niet. Er krijgen dus nóg meer mensen ziekenhuiszorg dan in de dagelijkse cijfers zichtbaar is. Peeters noemt het ‘zeer waarschijnlijk’ dat onder deze groep ‘thuisliggers’ ook relatief veel jonge mensen zitten. “Voor zo’n behandeling thuis kies je de meest ongecompliceerde patiënten. Dat zijn in algemene zin vaak jongere mensen.”

Britse variant is nu dominant

Hoe kan het dat jonge mensen opeens vatbaarder lijken voor erge ziekte door het coronavirus? Volgens Peeters is de Britse variant, die nu dominant is in Nederland, de meest logische verklaring. “Het is niet zo dat mensen tussen de 30 en 50 buitengewoon veel vaker besmet raken vergeleken met andere periodes. Ik heb sterk het gevoel dat het te maken heeft met die Engelse variant. Maar niet alle onderzoeken wijzen die kant op, dus op dit moment is het nog lastig om die vermoedens hard te maken.”

Internationale onderzoeken naar de gevolgen van de Britse variant laten een verschillend beeld zien. Volgens het RIVM is het daarom nog onzeker of de dominante variant mensen ernstiger ziek maakt of dat mensen vaker overlijden.

“Ongeacht de verklaring voor de hogere cijfers onderstrepen de nieuwe cijfers dat vaccinatie ook voor jongere mensen ontzettend belangrijk is”, zegt Peeters. “We leggen terecht veel nadruk op het zo spoedig mogelijk vaccineren van mensen boven de 60, omdat zij kwetsbaar zijn. Maar het is ook ontzettend belangrijk dat jongere mensen zich – zodra zij aan de beurt zijn – laten inenten, om te voorkomen dat we zoveel jonge patiënten in het ziekenhuis blijven zien.”

