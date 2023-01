Vermeend IS-kopstuk niet eerste terrorist die na jaren in Nederland wordt opgepakt

Wat is er bekend over de Syriër?

De man is 37 jaar en woonde in het Zuid-Hollandse dorpje Arkel. Hij vroeg in 2019 asiel aan in Nederland en vestigde zich een jaar later, meldt het Openbaar Ministerie. Justitie ontving informatie over het verleden van de man, waarop een onderzoek is gestart en de Syriër werd aangehouden.

Het OM verdenkt de man ervan dat hij tussen 2015 en 2018 een leidinggevende functie vervulde bij de veiligheidsdienst van Islamitische Staat (IS), een jihadistische terreurbeweging. Justitie denkt dat de man bij IS bijdroeg aan de oorlogsmisdaden die de jihadisten pleegden in Syrië.

Daarvoor zou de man twee jaar dezelfde functie hebben vervuld bij Jabhat al-Nusra. Dit alles zou zijn gebeurd in en rond het beruchte vluchtelingenkamp Yarmouk ten zuiden van Damascus, de Syrische hoofdstad.

Wat gebeurt er met de man die nu is opgepakt?

De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris die moet bepalen of de man langer mag worden vastgehouden. Officieel verdenkt justitie de man van lidmaatschap van twee terroristische organisaties en, gezien zijn hoge functie, lidmaatschap van een criminele organisatie met de bewuste bedoeling om internationale misdrijven te plegen. De berechting van dergelijke verdachten duurt vaak jaren, afhankelijk van het bewijsmateriaal waarover het OM beschikt.

Zijn hier vaker dergelijke terroristen opgepakt?

Meer dan eens. Een bekend voorbeeld is Aziz A., die in 2017 door Syrische vredesactivisten als jihadist werd herkend in het Amsterdamse debatcentrum De Balie. Hij werd opgepakt. Zijn zaak kreeg extra aandacht toen bleek dat Aziz een relatie heeft gehad met de Nederlandse journalist Ans Boersma. Zij werd als gevolg daarvan Turkije uitgezet. Na een jarenlang proces werd Aziz veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar en 9 maanden voor zijn betrokkenheid bij bloedige aanslagen in Syrië en zijn leidinggevende positie bij Jabhat al-Nusra.

In 2019 werd een Syrische man opgepakt in Kapelle, waar hij met zijn vrouw en zeven kinderen was komen wonen. Zij hadden een tijdelijke verblijfsvergunning. De man had elders al jaren ondergedoken gezeten en vroeg in 2014 in Nederland asiel en later gezinshereniging aan. De Syriër werd veroordeeld tot een celstraf van 20 jaar voor het leidinggeven aan een executie van een Syrische militair. Dat wordt beschouwd als oorlogsmisdaad.

Hoe kunnen dergelijke types door onze asielprocedure komen?

Iedere asielzoeker die zich in Nederland meldt, wordt geïdentificeerd en geregistreerd. Althans, dat is de bedoeling. Identificatie van asielzoekers is lastig omdat zij regelmatig en soms doelbewust niet beschikken over documentatie. Ondanks een screening van de vreemdelingenpolitie, de aanmeldprocedure en -gehoren glippen er soms mensen door deze netten. In 2016 concludeerde de Inspectie Veiligheid en Justitie dat het volledig identificeren van signalen van terrorisme onrealistisch is.

In de laatste rapportage over de aanpak van terrorisme van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid staat dat zowel bij de ontvangst van asielzoekers als tijdens het asielproces, tijdens de opvang en eventueel tijdens een vertrekprocedure of detentie er ‘aandacht is voor signalen die relevant kunnen zijn voor de nationale veiligheid’. Ook wordt soms onderzoek gedaan op sociale media om zulke signalen op te sporen.

