Verlamd, maar je verzekeraar eist een handtekening: duizenden klachten over discriminatie bij college

De meeste vragen en klachten (34 procent) die in 2021 binnenkwamen bij het college gingen over discriminatie op grond van een handicap of chronische ziekte.

Zo meldde een vrouw dat haar man, die door een hersenbloeding eenzijdig verlamd raakte, door een verzekeringsmaatschappij werd gedwongen een handtekening te zetten terwijl hij dat niet meer kan. Het alternatief, een online identificatiemiddel, werd niet geaccepteerd.

Ook de Tweede Kamerverkiezingen zorgden voor veel meldingen van ongelijke behandeling, en 77 ouders deden een melding waarin ze aangaven dat de school van hun kind diens hoogbegaafdheid onvoldoende erkent en ondersteunt.

Coronamaatregelen

Daarnaast ging een op de vijf meldingen van mensen met een handicap of ziekte over de coronamaatregelen. Die kwamen bijvoorbeeld van mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten vaccineren of geen mondkapje kunnen dragen.

Ook kwamen er veel klachten binnen over de coronamaatregelen die niet werden beoordeeld als ongelijke behandeling. Die kwamen bijvoorbeeld van mensen die vanwege hun geboortejaar met AstraZeneca gevaccineerd moesten worden, of van Nederlanders die verontwaardigd waren over een eventuele invoering van 2G-beleid (alleen toegang als je bent gevaccineerd of genezen).

Seksuele intimidatie

Het College voor de Rechten van de Mens heeft dit jaar speciale aandacht voor seksuele intimidatie, na verhalen over onder meer seksuele intimidatie bij The Voice of Holland en van oud-Ajaxdirecteur Marc Overmars. Zo staat er een voorbeeld in de monitor van een vrouw die van mannelijke collega’s teksten te horen kreeg als: ‘Ik heb een grote dikke rookworst’, vergezeld van de mededeling dat ze seks met haar wilden.

Die vorm van intimidatie valt onder ‘ongelijke behandeling op basis van geslacht’ en het college kan een oordeel vellen over de vraag of de werkgever voldoende heeft gedaan om iemand hier tegen te beschermen. In het bovenstaande voorbeeld gaf de werkgever van de vrouw aan dat haar collega ‘altijd zo was’. Ze heeft ontslag genomen.

Melden loont

Het college kan een oordeel vellen als een melder daarom vraagt en deed dat 156 keer. Maar het heeft geen doorzettingsmacht en kan niets afdwingen bij organisaties. Toch is het goed om een melding te doen, benadrukt het college zelf.

Een grote meerderheid (88 procent) van de organisaties neemt maatregelen als het college oordeelt dat er sprake was van discriminatie. Ook gebruikt de organisatie alle meldingen, vragen en verzoeken bij de lobby in Den Haag en voor internationale rapportages.

Wat betreft de coronamaatregelen bijvoorbeeld, heeft het college na veel klachten over de mondkapjesplicht en het coronatoegangsbewijs contact opgenomen met het ministerie van volksgezondheid. Dat leidde op sommige punten tot verbeteringen voor mensen met een handicap of chronische ziekte.

Volledig beeld

De monitor van het mensenrechtencollege geeft geen volledig beeld van discriminatie en ongelijke behandeling. Mensen kunnen zich met klachten over deze onderwerpen ook melden bij de politie, lokale voorzieningen tegen discriminatie en het Meldpunt Internet Discriminatie (Mind).

Eind mei verschijnt het landelijke rapport Discriminatiecijfers 2021, met daarin de cijfers van al deze instanties bij elkaar.

Lees ook:

College voor de Rechten van de Mens noemt het hoofddoekverbod voor boa’s stigmatiserend

Het College voor de Rechten van de Mens roept de minister op om haar plan voor een hoofddoekverbod voor boa’s in te trekken.

We danken de mensenrechten niet aan de Verlichting. We danken ze aan Mozes

De mensenrechten zijn terug te voeren op de oudtestamentische Mozes, betoogt Herman van Praag in zijn nieuwste boek.