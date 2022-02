Verkracht op een marineschip: Anna’s heilloze pad naar gerechtigheid

Nadat de 19-jarige matroos Anna op een internationale missie wordt verkracht, wil ze dat de dader vervolgd wordt. Maar de afwikkeling mondt uit in een drama waarin landen naar elkaar wijzen.

22 februari 2020

Carnaval in de haven van Oslo

Als matroos Anna haar uniform verruilt voor een hippiejurk, weet ze nog niet dat carnaval na vanavond voor haar nooit meer een onbezorgd feestje zal zijn. Ze heeft er zin in: er gaat gedanst en gedronken worden op het Duitse schip de Donau, dat deelneemt aan dezelfde missie als haar schip de Willemstad. Beide schepen liggen aangemeerd in de haven van Oslo.

In haar hut trekt de 19-jarige Anna het jurkje – roze, oranje, paars – over haar hoofd. Ze kijkt een moment naar haar ontblote benen. Toch even een volleybalbroekje aan, oordeelt ze. “Als marinevrouw trek je nooit zomaar een jurk aan. De mannen vinden dat spannend als ze hun vriendin lang niet gezien hebben”, zegt ze.

Eenmaal aan boord van de Donau, een van de schepen die deelneemt aan een Navo-missie waarin zeemijnen uit de Tweede Wereldoorlog worden opgeruimd, valt de dag vol kleine klusjes van haar af. De muziek dreunt, de mensen staan dicht op elkaar, er hangen slingers. Er wordt rangenbreed gedronken, gerookt, gezweet.

De komende tijd brengt Trouw verhalen over hoe de marine omgaat met ongewenst gedrag. In dit eerste artikel staat het verhaal van de verkrachting van een Nederlandse matroos centraal. In de volgende aflevering van deze serie: de tijd van samen pornokijken aan boord is voorbij, maar hoe ervaren vrouwen de cultuur bij de marine nu?

Anna’s blik kruist die van een Britse officier, uitgedost in een overhemd vol ananassen. Hij is bijna twee meter, gespierd en heeft rossig haar en veel baard. Ze schat hem tegen de dertig. Hij groet haar en knoopt een praatje aan. Ze schudden elkaar de hand, hij vertelt dat hij op het Britse schip Grimsby vaart, een kleine mijnenjager die ook deelneemt aan de missie.

Nadat ze wat algemeenheden hebben uitgewisseld, vertrekt Anna naar de wc. Ze kent de weg niet en loopt wat heen en weer. De man loopt achter haar aan. “Ik wijs je de weg wel”, zegt hij. Ze lopen een gang in. Het feestgedruis verstomt. Even verderop trekt hij een deur open.

Pas als Anna binnen is, ziet ze dat het een opberghok is vol emmers, moppen, bezems. De deur valt dicht. De officier begint haar te zoenen. Ze zegt dat ze weg wil, dat hij moet stoppen, zal ze de dag daarop tegen de politie verklaren. Maar hij stopt niet. Hij begint haar van onderen te betasten. Dat is het moment waarop ze bevriest. Ze kan alleen maar denken: hoe kom ik hier weg?

De officier trekt haar volleybalbroekje uit, haar slip. Zijn eigen broek en boxer zakken naar beneden. Hij doet een condoom om en penetreert haar steunend. Ze staat tegen de deur gedrukt. Ik wil hier weg, kan ze alleen maar denken. Maar ze is niet in staat om iets te doen – een veelvoorkomende reactie tijdens een verkrachting.

Als hij klaar is, vertrekt hij zonder iets te zeggen. Anna zit daarna tien minuten lang op de wc. Allerlei gedachten schieten door haar hoofd. “Ik dacht: waarom? Waarom doe je iemand zoiets aan? Ik dacht ook: ik had dus een jurkje aan. Heb ik het niet zelf uitgelokt?” Het duurt even voordat ze de moed bijeenraapt om terug naar het feest te gaan.

Rond de bar blijken de praatjes snel te gaan. Collega’s zagen Anna en de officier samen weglopen. Een van de mannelijke officieren van de Willemstad komt naar haar toe. “Hij zei: ‘Je moet gaan. Er wordt over je gepraat, dat je dingen hebt gedaan.’ Het kwam op mij over alsof ik iets fout had gedaan”, herinnert ze zich.

Ze zegt dat ze niet alleen weg wil, dus gaat een Nederlandse vrouwelijke officier mee. Die vraagt haar, als ze door de haven lopen, wat er precies gebeurd is. Anna: “‘Het is niet alsof ik dit wilde’, zei ik tegen haar. Toen antwoordde zij iets in de richting van: ‘Dat heb je soms als vrouw.’” Defensie gaat in een reactie niet in op vragen over deze opmerking.

‘Het is niet alsof ik dit wilde’, zegt matroos Anna tegen haar collega over de verkrachting door een Britse militair. Beeld Fenna Jensma

23 februari 2020

Alle hens!

Zoals de wind rond gaat over het dek en marine-uniformen doet opbollen, zo gaat vanmorgen ook een roddel rond, terwijl de bemanning van de Willemstad de kater uit de ogen wrijft. Wat is er gebeurd tussen Anna en de officier van het Britse schip, toen zij samen in de gang verdwenen?

Een verpleegkundige die werkt bij de medische dienst op de Willemstad, is gealarmeerd. Ze neemt Anna apart en vraagt haar wat er echt is gebeurd. Ze schrikt als ze het verhaal hoort en vindt, herinnert Anna zich, het raar dat er niet gelijk dezelfde avond iets mee gedaan is. Deze vrouw, maar een paar jaar ouder dan Anna zelf, kaart het aan bij de leiding van het schip.

Diezelfde dag gaat Anna naar het ziekenhuis voor medisch onderzoek, en naar het politiebureau voor een aangifte. De verpleegkundige en de commandant gaan met haar mee. In de aangifte, in handen van Trouw, wordt alles wat er is gebeurd op het Duitse schip droogjes opgesomd: ‘Slachtoffer kon niets zeggen over de reactie van verdachte toen zij verkrampte’.

Die avond roept de commandant van het schip de bemanning bijeen op de brug van het schip. Alle Hens heten de momenten dat hij als voorman van het schip zijn mensen toespreekt. Anna weet wat hij gaat zeggen, want hij heeft haar van tevoren ingelicht dat hij wil vertellen wat er gebeurd is. Volgens Defensie is dit moment met haar ‘doorgesproken’.

Maar haar is niet gevraagd of ze het wel oké vindt, herinnert zij zich. De commandant deelde het gewoon mee, en zij had geen kracht om ertegenin te gaan – nog zo in de war. Volgens Defensie is zo’n Alle Hens gebruikelijk bij gebeurtenissen ‘die een grote impact hebben op de bemanning als geheel’.

Er gaat een golf van verontwaardiging door de bemanning als ze de commandant aanhoren. Anna staat daar maar. Er gaat van alles door haar heen: dit had ze niet gewild, dit had ook anders gekund. De commandant dacht misschien een eind te maken aan alle roddels, maar geeft er juist een zwengel aan, merkt ze even later.

Ze sluit aan bij een groepje bemanningsleden dat aan het napraten is. Ze herinnert zich dat mensen: ‘Het komt wel goed’ tegen haar zeggen en haar steun aanbieden. Sommigen willen verhaal gaan halen op het Britse schip. “Maar ik kreeg ook opmerkingen als: ‘Je hebt het wel uitgedaagd, waarom doe je anders zo’n kort ding aan?’”

24 februari, 2020

Thuis in Brabant

Twee dagen na het feest geeft de commandant Anna toestemming naar huis te gaan, zoals nodig is bij het verlaten van een missie. Op de maandag dat het eskader met mijnenjagers uit de haven van Oslo vertrekt, stapt zij, behoorlijk aangedaan, op het vliegtuig naar Amsterdam. Haar familie haalt haar van Schiphol.

Thuis bij haar ouders in een Brabants dorpje probeert Anna de dagen door te komen. Ze ligt veel op bed maar slapen, dat gaat niet. Ook afleiding zoeken gaat slecht. Ze is erg op zichzelf. “Ik zei steeds tegen mezelf: dit is niet gebeurd, maar dat was gewoon omdat ik het niet kon en wilde geloven”.

Ze worstelt met de situatie, schrijft haar vader Rob die eerste dagen in een mail aan de commandant van de Willemstad. ‘Ze is bang dat ze een stempel zal krijgen. Ook het feit dat de verdachte een officier is, laat haar soms denken dat dit geen gevolgen voor hem zal krijgen en alle vingers straks richting Anna zullen gaan wijzen.’

Maar, zegt Anna’s vader erbij: ‘Ik heb haar gerustgesteld, en duidelijk gemaakt dat zoiets als klassenjustitie niet meer bestaat’. Hij bouwt op zijn eigen ervaringen als marineman. Rob heeft zijn vroegere werkgever hoog zitten. Zowel hij als zijn vrouw werkten vroeger bij de marine, op een missie vonden ze elkaar. Anna is geboren uit liefde voor de marine.

Een paar dagen later krijgt Anna post: een pot met duodropjes, een attentie van de Willemstad. Onder de bemanning is intussen onrust ontstaan, vertelt de commandant in een telefoongesprek met vader Rob. De jongens op het schip willen de Britse officier een lesje leren in de volgende haven waar ze aanmeren, Kopenhagen. Het zou om die reden zijn dat de Britse officier daar op het vliegtuig wordt gezet.

Of het klopt dat hij niet meteen naar huis wordt gestuurd, zoals bij de Nederlandse marine gebruikelijk is, wil de Britse marine niet zeggen. Op vragen over specifieke zaken gaan ze niet in, laat een woordvoerder weten. Hij houdt het bij: ‘Alle seksuele misdaden zijn onacceptabel en zullen niet worden getolereerd bij de krijgsmacht’.

In die eerste dagen krijgt Anna een zogenoemde casemanager toegewezen. Zij zal er met haar team voor zorgen dat Anna de juiste zorg krijgt, en de familie helpen de dingen zo te regelen dat de matroos op termijn haar carrière kan voortzetten. Ook staat er direct een maatschappelijk werker klaar met wie Anna telefonisch kan praten.

Hij regelt dat Anna naar een defensiearts kan in Den Helder, voor een inwendig onderzoek. Ze heeft nog erge pijn na de verkrachting en wil weten waar dat door komt. De resultaten van het ziekenhuisonderzoek in Oslo heeft ze nooit ontvangen – in de aangifte staat alleen dat er ‘scheurtjes’ zijn geconstateerd.

Uiteindelijk wordt ze via deze defensiearts doorverwezen naar een psycholoog, voor een traumabehandeling. Defensie betaalt. Ook regelt het casemanagement dat ze verder kan gaan met de Eerste Vakopleiding (Evo) aan de Operationele School. De lessen die ze mist vanwege haar bezoekjes aan de psycholoog, mag ze later inhalen.

Over de juridische afwikkeling van de zaak hoort Anna weinig. In de zomer van 2020 legt het casemanagement uit dat de rechtsmacht in haar zaak in Engeland ligt. Omdat het om een Britse militair gaat, moet hij via het Britse militaire rechtssysteem – dat losstaat van het civiele rechtssysteem in het Verenigd Koninkrijk – berecht worden.

Anna geeft aan dat ze bereid is om tegen hem te getuigen, mocht het tot zo’n rechtszaak komen. Sindsdien denkt ze veel na over hoe het zou zijn, om de officier weer te zien. “Ik dacht in die periode bijna elke dag: ik kan gebeld worden, en dan moet ik naar Engeland. Het zat constant in mijn hoofd.”

Anna is door en door marinevrouw. Ze werd zelfs geboren uit liefde voor de marine, waar haar vader en moeder elkaar ontmoetten op een schip. Beeld Fenna Jensma

September 2020

De zee roept

Vanaf het dek van commandofregat de Evertsen zwaait Anna naar haar ouders aan de kade. Ze durft weer. De zee roept haar, een half jaar na de verkrachting. Maar na een week gaat het niet meer – de beelden van toen komen in alle hevigheid terug. Ze slaapt amper en keert helemaal in zichzelf, zegt ze.

Als ze weer thuis is, schakelt Defensie de Sociaal Medische Dienst in. Anna start met een re-integratietraject. Ze wordt tijdelijk geplaatst op de Operationele School in Den Helder, in een werkplaats vol machines en apparatuur, waar ze administratief werk verricht. Ze is de enige vrouw, maar dat is daar niet zo’n probleem, zegt ze.

Als pietje-precies ligt dit werk haar wel. Een paar mensen weten van haar situatie, met hen kan ze praten. Tegelijk is het in haar hoofd soms chaos. Ze ontwikkelt een eetstoornis en krijgt depressieve klachten. Als het nieuwe jaar aanbreekt en ze nog niets heeft gehoord over de zaak, vraagt ze zich af waarom niet. Ze zou toch op de hoogte gehouden worden?

Dan maar zelf informeren. Ze vraagt haar vader om eens aan de bel te trekken: vanaf het begin hebben ze met Defensie afgesproken dat hij de contactpersoon is. Contact met Defensie over de zaak levert haar stress op. “Ik wil er niet steeds mee lastiggevallen worden.” Rob is inmiddels al behoorlijk gefrustreerd: hoe kan zijn vorige werkgever dit zo laten versloffen?

Februari 2021

Op de plank in Oslo

In februari 2021, een jaar na de verkrachting, gaat Rob op zoek naar iemand die hem meer kan vertellen. Eén keer, helemaal aan het begin, heeft hij contact gehad met een jurist van de marine, vertelt hij. Maar omdat zij toen belde met een anoniem nummer kan hij haar niet terugbellen. Dus zoekt hij contact met de zedenafdeling van de Koninklijke Marechaussee, die betrokken wordt bij zaken met een Nederlandse verdachte.

Drie weken later, op 16 maart, krijgt alleen Anna antwoord. Omdat ze ‘meerderjarig’ is vindt de marechaussee dat het contact niet via haar vader mag lopen. Uit de mail, ingezien door Trouw, blijkt dat de zaak op dat moment door de marechaussee niet actief gevolgd wordt.

Een medewerker schrijft dat ze ómdat Rob heeft gevraagd hoe het ervoor staat, eens is gaan informeren bij de Noorse politie. Ze schrijft dat de Noorse politie haar heeft verteld dat het onderzoek ‘nu is overgedragen aan de Engelsen’.

Waarom die overdracht na de aangifte ruim een jaar duurde, blijft onduidelijk. De politie in Oslo zegt desgevraagd alleen dat dit komt omdat uitgezocht moest worden welk land de rechtsmacht had. Volgens de Navo-reglementen is dit echter glashelder: de rechtsmacht ligt het herkomstland van de verdachte, zegt Michael Ruperti, de advocaat die Anna inmiddels bijstaat.

Defensie laat weten dat de defensiemedewerkers op de Nederlandse ambassade in Londen voorafgaand aan de overdracht meerdere keren informeerden naar de voortgang van de zaak, en er bij de Britten op aandrongen een formele claim op de rechtsmacht te doen, zodat een onderzoek gestart kon worden.

“Dat de rechtsmacht in Engeland ligt, is precies wat ik een half jaar geleden al wist”, zegt Anna in het voorjaar van 2021 zuchtend. “Ik had het er met mijn psycholoog over: we kunnen de therapie wel laten doorgaan, maar het helpt niet als de zaak niet afgerond wordt. Als ik weet dat de officier berecht wordt, kan ik het afsluiten.”

Ze vindt het vervelend dat niemand van Defensie haar na de verkrachting heeft meegenomen in wat ze kan verwachten van het verdere traject. “Het zou fijn zijn geweest als ze maandelijks hadden gezegd: hier staan we nu en dit hebben wij ondernomen. Ook als er nog niets bekend was, had ik dat willen weten.”

Augustus 2021

De brief die alles zei, maar te laat aankwam

Als ze weer maandenlang niets hoort, informeert ze nog eens zelf bij haar eerdere contact bij de marechaussee. De medewerker schrijft dat ze naar aanleiding van Anna’s mail contact heeft gezocht met de parketsecretaris van de militaire zaken op het Openbaar Ministerie te Arnhem, dat ook op de hoogte wordt gehouden van de zaak. Dat is nieuw voor Anna.

De medewerker citeert in de mail de parketsecretaris van het OM: ‘Het heeft onze aandacht, maar gelet op dat deze zaak een internationaal karakter heeft, duurt het hele onderzoeksproces gewoon langer’. De marechaussee-medewerker op het gebied van zeden schrijft dat dit onbevredigend is ‘maar het is in ieder geval onder de aandacht van het OM’.

Het is een antwoord waar Anna weinig mee kan. Ze wil weten of er al een onderzoek loopt. Of ze gehoord zal worden. Of ze daarvoor naar het Verenigd Koninkrijk moet. Wanneer zo’n verhoor dan plaats zal vinden. Een brief die in elk geval een deel van die vragen beantwoordt, ligt op dat moment al bij de juridische afdeling van de marine.

Maar Anna zelf zal die brief, (met daarop háár adres, en de datum van 9 juli 2021) pas 31 augustus – in de Nederlandse vertaling – van haar casemanager ontvangen. Volgens Defensie heeft die vertraging te maken met het zomerverlof. Als ze begin augustus navraag doet, weet Anna dus niet dat de Britse militaire politie een formeel onderzoek is gestart naar de zaak.

Net zo min weet ze dat de Britse officier is ondervraagd op verdenking van verkrachting en dat hij een formele waarschuwing heeft gekregen. In de brief die ze uiteindelijk anderhalve maand later ontvangt, staat niet waarvoor hij die waarschuwing precies kreeg. De Britse marine wil daar tegenover Trouw geen duidelijkheid over verschaffen.

Uitleg over wat de brief voor haar betekent, krijgt Anna niet. Wel staat bovenaan de brief een mailadres van iemand bij de Britse marinepolitie die ze kan contacteren als ze vragen heeft. Anna zoekt geen contact, ze is er moe van. Ze gaat ervan uit dat ze het wel te horen krijgt als de marinepolitie haar wil spreken.

September 2021

De dolkstoot-korting

Vier dagen per week gaat Anna met plezier naar de werkplaats van de Operationele Dienst van de marine. Ze kent haar collega’s inmiddels goed. Het gaat voorspoedig, ze wil eigenlijk weer vijf dagen gaan werken en een opleiding voor de logistieke dienst bij de marine volgen.

Als ze op een dag thuiskomt uit haar werk, vindt ze een brief op de mat die haar rillingen bezorgt. Het is een algemene brief van de personeelsafdeling van Defensie die, volgens het onderschrift, automatisch is aangemaakt. Er staat dat ze per 12 september nog maar 70 procent van haar salaris krijgt, omdat ze er al een jaar ‘arbeidsverzuim’ op heeft zitten.

Het voelt voor haar als een dolksteek in de rug. Telt het voor Defensie überhaupt mee dat ze in deze situatie terecht is gekomen door wat er gebeurd is tijdens haar eerste missie? Dat ze het zelf – uiteraard – liever ook niet gewild had? En dat juist voor haar herstel het rechtzetten van de zaak belangrijk is, waar ze maar niets over hoort?

Samen met haar vader besluit ze zich er niet bij neer te leggen. Voor de zoveelste keer moet ze zélf aankloppen bij haar werkgever. Ditmaal betrekt ze ook haar vakbond AFMP erbij. Ze onderhandelen en komen overeen dat Anna een aantal weken lang moet laten zien dat ze weer fulltime kan werken.

Omdat dat goed gaat, wordt de salariskorting na een aantal maanden afgeblazen. Het geld dat ze door de korting misliep – bij elkaar opgeteld zo’n 700 euro – heeft ze niet teruggekregen. Defensie zegt in een reactie te begrijpen dat deze automatisch gegenereerde brief over haar salaris ‘hard aan is gekomen’ en dat het misgelopen salaris wordt terugbetaald.

Anna, twee jaar na de verkrachting: ‘Ik durf niet alleen te zijn met iemand die ik niet ken als het een man is’. Beeld Fenna Jensma

November 2021

Onderzoek gesloten, onderzoek geopend

Vrij snel nadat Trouw vragen over de zaak heeft neergelegd bij zowel Defensie, als het Nederlandse OM en de Britse marinepolitie, komt er ineens schot in de zaak. Anna krijgt een telefoontje van de Nederlandse officier van justitie. De Britten hebben laten weten dat ze haar willen spreken.

Dat is opmerkelijk. De officier van justitie kreeg immers eerder nog van de Britse marine te horen dat de zaak was gesloten, zo zegt een woordvoerder van het OM. Wanneer die mededeling precies kwam, wil ze niet zeggen omdat het volgens haar gaat om ‘informeel contact’. Niemand heeft Anna overigens ooit verteld dat de zaak gesloten was. Defensie was hier naar eigen zeggen ook niet van op de hoogte.

In november spreekt een woordvoerder van de Britse marine tegenover Trouw in elk geval alweer van een ongoing investigation, en Anna, die inmiddels wordt bijgestaan door advocaat Michael Ruperti, krijgt te horen dat twee mensen van de Britse marinepolitie dit voorjaar naar Nederland willen komen.

Rolmodellen had Anna niet zoveel bij de marine. ‘Maar dan word ik er zelf wel één.’ Beeld Fenna Jensma

Hoe lang het ook geleden is, Anna voelt zich nog steeds niet zichzelf. “Ik ben heel afwachtend geworden.” Ze is altijd one of the guys geweest, zegt ze. “Maar ik ben voorzichtiger geworden. Ik durf niet alleen te zijn met iemand die ik niet ken als het een man is.”

Weggaan bij de marine, daar denkt ze, ondanks alles, niet aan. Het varen zit in haar bloed. Ze vindt wel dat er iets moet veranderen, dat er meer oog moet zijn voor de vrouwen op de schepen: het is één van de redenen dat ze haar verhaal vertelt. Rolmodellen heeft ze zelf niet zo veel gehad, in de paar jaar dat ze nu voor de marine werkt. “Maar dan word ik er zelf wel één.”

Maar voor ze haar loopbaan bij de marine op volle kracht voortzet, moet ze zich nog ergens van bevrijden. De hippiejurk, die in de krochten van haar kast ligt, doet ze in een vuilniszak. Het is een kleine wandeling, naar de textielcontainer van Humanitas. Met een plof valt de jurk in het zwarte gat.

