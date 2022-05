Verkeerschaos rond Ketheltunnel ‘geen reden voor evaluatie’, zegt Rijkswaterstaat

Voor veel automobilisten en vrachtrijders rondom Rotterdam begon de werkweek met een flinke kater. De Ketheltunnel was maandagochtend tussen half zeven en kwart voor negen afgesloten in beide richtingen, en daarmee ging een belangrijke verbinding op slot die Rotterdam met Den Haag verbindt. Dat leidde in de omgeving van Rotterdam tot flinke files en een vertraging die kon oplopen tot een uur.

De oorzaak: twee zieke werknemers bij Rijkswaterstaat. De zogeheten tunneloperators meldden zich maandagochtend ziek, en daarmee kon enkele uren lang niemand de veiligheid in de tunnel garanderen. De tunneloperators houden de twee kilometer lange Ketheltunnel namelijk dag en nacht in de gaten via videobeelden, zoals de Europese regels voorschrijven. Komt dit personeel niet opdagen, dan moet de tunnel om veiligheidsredenen dicht.

Geen reden voor evaluatie

Rijkswaterstaat meent dat de verkeerschaos ‘geen reden voor evaluatie’ is. “Normaal gesproken werkt ons systeem goed”, zegt Rijkswaterstaat-woordvoerder Debby van Slegtenhorst. “We werken met een vaste tunneloperator en een collega die de achtervang doet. Zelfs op het hoogtepunt van de corona-tijd hebben we de tunnel niet hoeven sluiten, dus dit is echt een uitzondering.”

“Ik trek mijn wenkbrauwen op als ik dit hoor”, zegt Markus van Tol, woordvoerder van de ANWB. Zijn collega van de afdeling Verkeersinformatie voegt toe: “Het is natuurlijk best moeilijk uit te leggen dat zoiets kleins als een personeelstekort tot deze grote verkeersproblemen leidt. De vraag rijst of je dat niet anders kunt oplossen.”

Niet berekend op omrijders

Bij de ANWB zagen ze op maandagochtend hoe groot de gevolgen van de stremming waren. De A4 (waar de Ketheltunnel onderdeel van is) is een belangrijke verkeersader in de Randstad, en de omliggende wegen zijn niet berekend op de vele omrijders. Daardoor stonden vanochtend ook op de A13, A15, A16 en A20 lange files. “Daar hebben niet alleen forensen last van, maar ook vrachtrijders die bijvoorbeeld een lading bloemen naar Engeland moeten brengen.”

“Daar word je natuurlijk zeker niet blij van,” zegt Van Slegtenhorst van Rijkswaterstaat. “De ochtendspits is al een druk moment, zeker nu de meivakantie weer is afgelopen. Dit was helaas overmacht, en in zo’n geval staat de veiligheid voorop.” Volgens Van Slegtenhorst is het lastig om een zieke tunneloperator snel te vervangen, omdat iedere tunnel anders is. Personeel wordt opgeleid om een specifieke tunnel te bedienen, en kan niet zomaar op een andere plek aan de slag.

