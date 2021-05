Verjaarscadeau Máxima: een koninklijke onderscheiding

Vanochtend maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend dat koning Willem-Alexander zijn vrouw een onderscheiding heeft toegekend: het Grootkruis van de Huisorde van Oranje. De versierselen zijn Máxima 17 mei, op haar vijftigste verjaardag, uitgereikt, als waardering voor haar vele verdiensten voor het Huis.

De Huisorde van Oranje wordt verleend aan Nederlanders en buitenlanders die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Koning of voor het Koninklijk Huis. De Koning, die tevens het Hoofd van het Huis Oranje-Nassau is, is Grootmeester van de Huisorde van Oranje.

Persoonlijke aangelegenheid

Toekenning van de Huisorde is een volstrekt persoonlijke aangelegenheid van het Hoofd van het Huis van Oranje: hij bepaalt wie in de Huisorde wordt benoemd, zo staat op de website van het Koninklijk Huis te lezen. Anders dan bij andere onderscheidingen komt er geen minister aan te pas.

De Huisorde is een onderscheiding voor Nederlanders (in Nederland en in het buitenland) die zich ‘jegens Ons of Ons Huis bijzondere verdiensten hebben verworven’ volgens de Statuten van de Huisorde. De orde kent vier graden: Grootkruis, Groot Erekruis, Erekruis en Ridderkruis.

Koningin Wilhelmina stelde in 1905 de Huisorde van Oranje in; Koningin Juliana wijzigde in 1969 de statuten. De Huisorde werd toen gemoderniseerd en het aantal onderscheidingen in de Huisorde werd teruggebracht tot vier groepen. Wilhelmina en Juliana voerden een ruimhartig beleid in het toekennen van de Huisorde van Oranje. Koningin Beatrix voerde juist een terughoudend beleid, waardoor het ontvangen van de Huisorde een specialere betekenis kreeg. De statuten werden voor het laatst herzien in 2018.

