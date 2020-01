Verhuren via Airbnb mag niet meer, maar gemeenten verbieden het nog niet

Tijdelijk verhuur van woningen aan toeristen is verboden, maar de grote gemeenten beraden zich nog over hoe zij met het verbod omgaan. De Raad van State oordeelde dinsdag dat door de gemeente aangewezen woonruimte niet mag worden verhuurd aan bijvoorbeeld toeristen. De Huisvestingswet bepaalt dat het verboden is om door de gemeente aangewezen woonruimte ‘te onttrekken aan de woningvoorraad’.

Hoe kwam de Raad van State tot die uitspraak?

In Amsterdam moeten verhuurders zich melden bij de gemeente. Een vrouw had dat niet gedaan en ontving een boete van 6000 euro. Toen zij die aanvocht, bepaalde de Raad van State dat het meldpunt in strijd is met de wet. De boete hoefde ze niet te betalen. Voor de gemeente betekent dit dat zij haar inwoners altijd moet verbieden zonder vergunning hun woning aan toeristen te verhuren, uitzonderingen zijn niet meer mogelijk. Met andere woorden: verhuur aan toeristen, zelfs voor een korte periode is illegaal. Dat is een probleem, want volgens Airbnb waren er afgelopen jaar 55.000 Airbnb’s in Nederland, waarvan bijna de helft in Amsterdam.

Wat is de oplossing?

Er ligt sinds afgelopen november een wetsvoorstel in de Tweede Kamer die de problemen moet oplossen. Gemeenten kunnen dan een meld- en een vergunningplicht instellen voor verhuur van woonruimte. “Dat zou het meldpunt dat Amsterdam heeft een wettelijke grond geven”, zegt een woordvoerder van het ministerie van binnenlandse zaken. Het is nog onduidelijk wanneer die wet er komt. Het voorstel “wordt wat het ministerie betreft zo snel mogelijk behandeld, maar de Tweede Kamer bepaalt de eigen agenda”.

Wat nu?

Er is nu een periode van waarschijnlijk enkele maanden te overbruggen totdat de nieuwe wet ingaat. De gemeente Amsterdam is zich nog aan het beraden op een strategie. “De juristen zijn de uitspraak van de Raad van State nog aan het bestuderen”, zegt de woordvoerder van woonwethouder Laurens Ivens. “Komende woensdag staat de uitspraak van de Raad van State op de agenda van de raadsvergadering, dan moet er meer duidelijkheid komen.”

Den Haag wacht gesprekken met de andere gemeenten uit de G4 (de vier grote steden, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam) af voordat het haar beleid bepaalt. Door een recent gesloten coalitieakkoord controleerde de gemeente al strenger op illegale verhuur. “Wij vinden woningonttrekking ten behoeve van vakantieverhuur onwenselijk, vooral met het oog op de leefbaarheid in wijken en de grote woningnood”, zei woonwethouder Martijn Balster.

60days, een bedrijf dat de verhuur van Airbnb’s uit handen neemt, merkt nog niets van het verbod van de Raad van State. “Sterker nog: we hebben ook vandaag weer nieuwe aanmeldingen gehad. We wachten eerst rustig af wat de gemeenten hierover gaan zeggen voordat we eventueel actie ondernemen.”

Speelt dit ook in andere landen?

Ook in de Amerikaanse staat Californië is het verhuren van woonruimte aan toeristen eigenlijk verboden, maar werd die wetgeving in een groot deel van de staat niet nageleefd, volgens econoom Jos van Ommeren. “Een minderheid van de tachtig gemeenten wilde massatoerisme tegengaan en heeft toen extra regels ingesteld. Daar is Airbnb dus ook verboden, zoals de Raad van State hier ook bepaald heeft.”

