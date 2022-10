Verhoog snel sociaal minimum om armoedeval te voorkomen, zegt ombudsman

De Nederlandse overheid is verplicht om al haar inwoners van een waardig bestaan te verzekeren, zo staat het in de Grondwet. Daarom is een sociaal minimum vastgesteld, het bedrag dat minimaal nodig is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien.

Maar: ‘Het sociaal minimum is ontoereikend. Dat was al zo en is alleen maar erger geworden’. Dat schrijft de Nationale Ombudsman in het maandag gepubliceerde rapport Sociale minima in de knel.

Ongeveer een miljoen Nederlanders moeten rondkomen van een inkomen op of iets boven het sociaal minimum. De norm wordt elk jaar vastgesteld door de overheid. Voor alleenstaanden van 21 jaar en ouder is ze nu bijna 1267 euro, voor stellen gaat het om 1756 euro per maand.

Hoger minimum inkomen

Nu overal de prijzen stijgen en energierekeningen de pan uitrijzen, is zijn deze bedragen lang niet meer voldoende om maandelijks van rond te komen. En ook de miljarden die het kabinet beschikbaar stelt om lage en middeninkomens te compenseren, zijn niet genoeg om de problemen voor mensen op het sociaal minimum op te lossen, schrijft de Ombudsman.

Het kabinet wil bijvoorbeeld volgend jaar het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen met 10 procent verhogen. “Met de huidige prijsstijgingen is dat slechts een inflatiecorrectie,” zegt een woordvoerder van de Nationale Ombudsman. Het sociaal minimum moet dus substantieel worden verhoogd. Hoeveel er precies bij moet? Dat moet de politiek bepalen, zegt de woordvoerder.

Armoedeval voorkomen

Daarnaast is het volgens de Nationale Ombudsman noodzakelijk dat het systeem van toeslagen op de schop gaat. Nu kunnen mensen zo'n toeslag al meteen kwijtraken als ze iets meer gaan verdienen, een fenomeen dat bekendstaat als de armoedeval. Minder strenge inkomensgrenzen en een langere overgangsperiode zijn nodig om de overgang van een bijstandsuitkering naar betaald werk soepeler en minder onzeker te maken.

De Ombudsman uit ook zorgen over de grote verschillen tussen gemeenten, onder meer bij de inkomensgrenzen die zij hanteren. Zo bepaalt iemands woonplaats hoeveel hulp degene bij energiearmoede krijgt.

Volgens de landelijke richtlijn kan iedereen met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum een bedrag van 1300 euro krijgen, ter compensatie van de energiekosten. Maar sommige gemeenten hanteren een inkomensgrens van 130 of 140 procent, bleek eerder al uit onderzoek van Trouw.

‘Ook de vraag of een ondernemer uit de schulden komt hangt te veel af van zijn toevallige woonplaats', schrijft de Ombudsman. Zelfs winkeliers in een en dezelfde winkelstraat worden niet altijd hetzelfde behandeld, omdat het beleid in hun woongemeente bepaalt welke hulp ze krijgen.

En vluchtelingen met een verblijfsvergunning krijgen in de ene gemeente de reiskosten die ze maken om naar hun taalles te gaan wel volledig vergoed, en in andere niet. Ook dat valt niet uit leggen, vindt de Ombudsman.

Niet op de hoogte

Tot slot blijken burgers vaak niet goed op de hoogte van mogelijkheden voor financiële ondersteuning. De regels in het sociaal domein zijn erg ingewikkeld, waardoor juist de mensen die het kwetsbaarst zijn achter het net vissen in het complexe stelsel van regelingen.

Ook wantrouwen tegen de overheid wordt door burgers vaak als reden genoemd als reden om geen ondersteuning aan te vragen. Sinds de toeslagenaffaire zijn burgers bang dat ze onverwachts gedwongen kunnen worden om een deel van hun bijstand terug te betalen.

De Ombudsman pleit er daarom voor dat de overheid burgers op eigen initiatief opzoekt, om ze te wijzen op de voorzieningen waar ze recht op hebben. In bepaalde situaties kunnen toeslagen ook automatisch toegekend worden.

‘Zeker in deze tijd waarin veel burgers zich af lijken te keren van de overheid, is het van groot belang dat de overheid deze taak op zich neemt en burgers wijst op de voorzieningen waar ze recht op hebben.’

