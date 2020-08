Vergeet de Turkse Rivièra, een all-inclusive langs de A4 is ook prima genieten

Nu all-inclusive vakanties in Turkije en andere zonbestemmingen door de coronacrisis niet doorgaan, gloort er pal naast Schiphol een alternatief: Costa Holanda.

Esther en Eddy Vos uit Schaijk hadden er zin in. “Twaalf dagen all-inclusive Turkije, heerlijk.” Maar toen kwam corona en werd de Turkse Rivièra verruilt voor een weekendje Costa Holanda, het all-inclusive hotel van reisorganisatie Corendon. Ze staan aan de incheckbalie.

Het echtpaar Vos heeft een ruim keuze uit ontspannende activiteiten. Het gloednieuw uitziende hotel beschikt over meerdere bars, een buffetrestaurant, een zwembad, spa en fitnessruimte, al lijkt die laatste niet zo vaak te worden gebruikt. Ook gaat er een pendelbus naar Zandvoort aan Zee, waar ook een Corendon-strandtent is. Esther en Eddy Vos weten het nog niet zo. “Eerst maar eens een kopje koffie.”

Corendon heeft grootse plannen met het hotel

In totaal beschikt het hotel over 650 kamers, waarvan nu vanwege corona ongeveer de helft in gebruik is. Corendon heeft grootse plannen met de Costa: naast de bestaande pendeldiensten naar Zandvoort en Amsterdam moeten er ook uitjes naar Volendam komen, inclusief koffie en gebak. Want, zo is de verwachting, het coronavirus zal nog wel even onder ons blijven. En dus moet de Costa, onder de rook van Schiphol, een volwaardig alternatief worden voor reisjes naar Turkije, Griekenland of Egypte. Tot nu toe wisselden 7000 vakantiegangers hun geannuleerde vakantie om voor een een verblijf in het hotel.

Voor wie echt niet zonder vliegtuig kan, staat er naast het terras een heuse Boeing 747 opgesteld. In 2019 maakte het toestel een epische reis van Schiphol naar het hotel. Het verkeer op de A9 moest ervoor wijken. Nu staat het toestel glanzend, maar werkeloos in de hoteltuin. Gasten kunnen tweemaal daags een rondleiding door het vliegtuig krijgen.

Ook Omid en Anneke Honarwer uit Zwolle klimmen op deze zaterdagmiddag in het vliegtuig, samen met hun dochters Parisa (9) en Shireen (11). Vooral een selfie maken in de cockpit is leuk, vinden de meisjes. Anneke verbaast zich ondertussen over de kleine slaapruimte, waar zes stewardessen boven elkaar in passen. “Stel dat iemand knoflook gegeten heeft.”

Wij gaan lekker thuis uitrusten van de vakantie

De vakantie zit er bijna op, maar dat is niet zo erg, vinden de gezinsleden. Gisteravond is het laat geworden: onder de vleugels van de Boeing trad een volkszanger op. “Hij deed van alles: André Hazes, maar ook ‘Purple Rain’.” Ook deze avond is er vertier: dan verzorgen Corrie en Donna, twee dragqueens, een bingo in stewardessenthema. Dat zal deze familie niet meer meemaken. “Wij gaan lekker naar huis, uitrusten van de vakantie.”



In het buffetrestaurant binnen staat de Vlaamse Céline van Hoecke te twijfelen bij de ruime selectie koude salades. Aan een tafel zitten haar vriendje en een vriendin. Uit de speakers klinkt Frank Sinatra. Het groepje viert dit weekend haar 24ste verjaardag in het hotel. Tot vier uur ’s ochtends zijn ze uit geweest in Amsterdam. “De kroegen bleven stiekem open.” De hamburgers die ze uiteindelijk op haar bord legt, zijn het ontbijt. De vrienden zijn tevreden over de service in het hotel. “Toen we vannacht thuiskwamen, kregen we een sixpack water van de portier.”

Buiten wordt de lucht grijzer. Dat lijkt de hotelgasten van de Costa niet te deren; twee vriendinnen van de jarige Vlaamse melden zich in bikini en omgeknoopte stranddoek. Een strandvakantie blijkt vooral een kwestie van mentaliteit: wie wil, kan de Costa Brava langs de A4 ontdekken.

Lees ook:

Coronavakantie: drie weken Sri Lanka werd een weekje Heeg

Geplande reizen naar Spanje, Griekenland of Sri Lanka konden niet doorgaan, dus strijken Nederlanders neer op een camping in Heeg.