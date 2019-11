Verenigde boeren komen met een eigen stikstofplan

In allerijl verenigde boeren hebben aangeboden extra maatregelen te treffen om de uitstoot van ammoniak terug te dringen. Dat moet helpen om Nederland uit de stikstofproblemen te krijgen. De maatregelen kosten wel geld: de dertien boerenorganisaties, verenigd in het Landbouw Collectief, willen 2,9 miljard euro van de overheid. Daarvan moet 500 miljoen al op korte termijn vrijkomen. Met dat bedrag, een soort fonds, kunnen agrarische ondernemers acties bekostigen die de natuur sparen, zo stelden de verenigde landbouworganisaties woensdag voor aan minister Carola Schouten van landbouw. Zij was aanwezig om het rapport ‘Uit de gecreëerde stikstofimpasse’ in ontvangst te nemen. “Ontzettend bedankt”, zei Schouten. “Ik heb alle denkkracht nodig om uit deze impasse te komen en zal het rapport uitgebreid bestuderen.”

Het Landbouw Collectief zegt met maatregelen te komen die ‘praktisch uitvoerbaar zijn en snel tot resultaat leiden’. Daarbij denken ze aan minder eiwit in het voer, meer dierlijke mest gebruiken in plaats van kunstmest, extra weidegang en het aanlengen van mest met water. Ook de stoppers- en saneringsregeling in de varkenshouderij zorgen ervoor dat op korte termijn stikstofruimte vrijkomt, stellen de boeren. De stikstof die boerenbedrijven uitstoten zit in ammoniak uit mest.

De verenigde boeren vinden niet dat het bedrag dat ze vragen ten koste mag gaan van de landbouwbegroting. “Als het een collectief probleem is moet het geld ook uit het collectief komen”, aldus Aalt Dijkhuizen, voorzitter van het Landbouw Collectief. Hoewel we niet de oorzaak zijn van het probleem, zo klonk het als uit één mond, willen we een deel van de oplossing zijn.

Wel was de ene boerenbelangengroep bozer dan de andere. Jeroen van Maanen, melkveehouder en woordvoerder van de meest uitgesproken boerenprotestclub Farmers Defence Force, voegde nog toe: “Stikstof wordt aangepraat en opgedrongen als kernprobleem.”

Natura 2000-gebieden

Sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State kunnen veel boeren- en bouwactiviteiten niet doorgaan omdat de neerslag van stikstof nabij de zogeheten Natura-2000 gebieden niet mag toenemen. Door nu zelf met plannen te komen om de uitstoot terug te dringen, denken de boeren meer draagvlak te hebben in de sector. Linda Janssen, voorzitter van Producenten Organisatie Varkenshouderij: “Het enige waar wij als boeren grip op hebben is het beperken van de uitstoot van ammoniak. Dat zijn maatregelen die het meest dicht bij ons staan en met minder geld meer opleveren.” Dat ­alle boerenbelangenverenigingen en -protestclubs van Nederland zich nu zo snel verenigd hebben komt volgens Janssen doordat er ‘een theoretisch probleem is ontstaan’. “Er werd een zondebok aangewezen en er werd ons gezegd: Los het maar op. En omdat wij merken dat er maatregelen naar boven kwamen waarvan niemand de gevolgen kan overzien, komen wij nu met dit rapport.”

De boeren verbinden tien voorwaarden aan hun plan. Zo eisen ze dat er beter moet worden gekeken naar de manier waarop uitstoot wordt gemeten en willen ze een herijking van de Natura 2000-gebieden. Ook willen de boeren niet dat bedrijven gedwongen worden opgekocht om zo de sector te verkleinen.

