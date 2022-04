Verdwijnt Johan Derksen van tv (en VI met hem)?

Of het programma Vandaag Inside (VI) van de buis verdwijnt, kan en wil directeur radio en televisie Paul Römer van Talpa Network nog niet zeggen. Maar hij denkt in elk geval niet dat Johan Derksen nog terugkomt. “Hij heeft duidelijk laten weten waar hij staat en wat zijn besluit is”, zei Römer vrijdagochtend over Derksen op NPO Radio 1. “Hij heeft het vaker gezegd en keerde dan wel terug, maar ik denk dat hij het nu meent.”

Eerder meldde Talpa dat Derksen donderdagavond zijn excuses zou maken voor zijn verhaal van twee dagen eerder, over een bewusteloze vrouw die hij in de jaren zeventig zou hebben gepenetreerd met een kaars. Maar in plaats daarvan zei Derksen te willen stoppen.

Derksen noemde VI het enige programma in Nederland waar mensen ‘onafhankelijk alles durven te zeggen’, en stelde dat er geen ruimte meer is voor zo’n programma: “Wij hadden gisteren bijna 900 duizend kijkers, maar ik denk dat de cancel- en woke-cultuur die tégen ons is veel groter is.” Hij vertelde dat de politie een groot spandoek met de tekst ‘verkrachter’ had moeten verwijderen in zijn woonplaats, Grollo.

‘Stilgezwegen aanrandingen en verkrachtingen’

“Derksen heeft deels gelijk”, zei mediawetenschapper Mark Deuze donderdag tegen Trouw. “Je wordt nu op dingen aangesproken waar dat vroeger niet gebeurde.” In dat kader noemde schrijver Saskia Noort de jaren zeventig op Twitter ‘de jaren van stilgezwegen aanrandingen en verkrachtingen’.

Een ander geluid kwam donderdag van de schrijvers die te gast waren bij SBS6-praatprogramma HLF8. Daar zei Heleen van Royen dat de ophef over Derksens uitspraken ‘veel te ver’ ging, en stelde Susan Smit dat cancelcultuur ‘niet het antwoord’ is.

Wat mediawetenschapper Deuze betreft is van een cancelcultuur geen sprake. Op de lange termijn wegen commerciële belangen volgens hem zwaarder. Zo is Johan Derksen ondanks – en deels dankzij – eerdere controversiële uitspraken een populaire tv-persoonlijkheid gebleven. Als ander voorbeeld noemt Deuze de Amerikaanse stand-upcomedian Louis C.K. Die leek in 2017 gecanceld vanwege een MeToo-schandaal, maar won dit jaar niettemin een Grammy Award.

Als Derksen wegblijft, hebben VI-presentator Wilfred Genee en vaste tafelgast René van der Gijp gezegd ook te stoppen. Volgens directeur Römer wordt vrijdag over de toekomst van het programma gesproken.

