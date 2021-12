Verdrietig, of gewoon even een knuffel nodig? Deze leerlingen kunnen terecht bij schoolhond Charlie

De sinthoek in de hal van de school is vrolijk versierd. Een paar leerlingen lopen over de gang om biebboeken uit te gaan zoeken. Dan steekt opeens een vrolijke labradoodle haar kop om de hoek. “Charlie!”, roepen de leerlingen. Charlie loopt kwispelend op de leerlingen af en wordt lekker aangehaald. “Zo is de afspraak”, zegt Ramona Frenk, directeur van de Vossenburcht. “Charlie komt naar jou toe en niet andersom. Want ze moet natuurlijk ook haar rust krijgen.”

Het aanschaffen van een schoolhond was een vurige wens van de leerlingenraad. Op zich geen reden om het dan maar te doen. Maar het zette Frenk wel aan het nadenken. Zij wilde namelijk zelf ook graag een hond in haar gezin. “Ik dacht dat het een win-winsituatie kon zijn als ik de hond mee naar school zou nemen.”

Sinds Charlie als puppy bij Frenk in huis kwam, komt ze ook een paar dagen in de week mee naar school. Een hondentrainer heeft Charlie geholpen om hier te wennen. Ook kregen de leerlingen les hoe ze met een hond om moeten gaan. En hoe niet.

Volgens de 9-jarige Omran en Zoë, allebei lid van de leerlingenraad, kan Charlie goed waken. En dan bedoelen ze niet dat Charlie een waakhond is. Integendeel. Ze bedoelen dat Charlie waakt over hoe de leerlingen zich voelen. Omran: “Ze maakt je blij en gelukkig. En als je verdrietig bent, kun je met haar knuffelen.”

Honden in het onderwijs

Riki Verhoeven is pedagoog en onderwijskundige aan de Hogeschool Utrecht. Zij doet promotieonderzoek naar wat honden kunnen betekenen in het onderwijs. “Het gebeurt internationaal gezien nog niet heel vaak, maar er zijn zeker honden die worden ingezet op scholen.” Soms hebben de honden een ondersteunende rol bij onderwijsactiviteiten. “Zo gaan kinderen beter lezen als ze aan een hond voorlezen. Ook de werkhouding van kinderen verbetert: ze blijven rustiger als de hond in de buurt is”, aldus Verhoeven. Daarnaast is het sociale aspect van een schoolhond belangrijk. Verhoeven: “Kinderen voelen zich vaak veilig bij een dier, hij geeft een goed gevoel en hij kan helpen bij het leren omgaan met verschillende emoties zoals verdriet en woede.”

Ook Frenk ziet dat Charlie de leerlingen veel leert. “Charlie heeft bijvoorbeeld duidelijkheid nodig. Ze laat leerlingen zien dat als je duidelijk naar haar bent, ze weet wat ze moet doen. En daarvan leren de kinderen het belang van duidelijk communiceren.”

‘Geen speelgoed’

Volgens Verhoeven kan een schoolhond veel brengen, maar moet er wel goed over nagedacht worden. “Het is een levend wezen en geen speelgoed, de regels moeten duidelijk zijn. En niet elke hond is zomaar geschikt. Maar heb je de juiste hond op school, dan levert dat vaak mooie resultaten op.”

Frenk let daar goed op. “Ik zorg dat ze voldoende rust krijgt en haar eigen plekje heeft.” Inmiddels heeft Charlie de harten van vrijwel alle leerlingen veroverd. Juist in deze tijd is de schoolhond extra waardevol, vindt Frenk. “Zowel het team als de leerlingen staan voor veel uitdagingen. Charlie brengt een stukje positiviteit. Ze loopt tussen iedereen rond, geeft mensen aandacht en een knuffel en daardoor worden lastige momenten vaak wat verzacht.”

Lees ook:

Ik wou dat ik de hond van Demi Vollering was

Het lijkt me zo fijn. In dat rugzakje op haar rug, terwijl zij fietst. Lekker warm. En knus. En veilig. Voorpootjes op haar schouder, koppie naast haar hoofd. Beetje hijgen in haar oor.